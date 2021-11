Schwaning bleibt auf dem Teppich

Das erste Mal vor heimischem Publikum – und dann direkt so eine Leistung: Philipp Schwaning ist definitiv angekommen in Nottuln. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über seine Rolle im Team, seinen Weg in die Baumberge und die Erwartungen an das nächste Meisterschaftsspiel.

Am letzten Spieltag zeigte Philipp Schwaning im Tor der Kreisliga-Handballer von GW Nottuln im Heimspiel gegen den SuS Stadtlohn eine überragende Leistung. Der Neuzugang ist seit 2020 im Verein und gab am Sonntag sein Debüt vor eigenem Publikum. Unser Mitarbeiter Klaus Schulte sprach mit dem Torhüter vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 17.45 Uhr in der Hamalandhalle in Vreden.

Hallo, Herr Schwaning. Herzlichen Glückwunsch zur überragenden Vorstellung im letzten Meisterschaftsspiel.

Schwaning: Vielen Dank, aber das ist ja auch mein Job. Unsere gute Deckung hat mir die Arbeit sehr erleichtert.

Seit wann stehen Sie denn schon im Handballtor und wie kamen Sie nach Nottuln?

Schwaning: Ich habe meine Karriere in der D-Jugend bei Sparta Münster begonnen und dort alle Mannschaften in der Jugend durchlaufen und zuletzt in der Bezirksligamannschaft gespielt. Nach meinem Umzug nach Dülmen bin ich dann durch meinen Schwager, Christoph Bolle, nach Nottuln gelotst worden.

Und hier sorgen Sie mit Ihren 35 Jahren gleich für Furore.

Schwaning (lacht): Je oller, desto doller. Aber Spaß beiseite: Mit Dennis Krieger und Philipp Bischoff haben wir drei hervorragende Torhüter in der Mannschaft. Ich bin einer davon und helfe gerne. Ich bin vom Team toll aufgenommen worden und fühle mich hier sehr wohl.

Nun geht es zum Verfolgerduell beim TV Vreden 2. Was rechnen Sie sich aus?

Schwaning: Jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden. Aber beide Mannschaften sind mit 4:2 Punkten gestartet. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Leider ist mein Schwager nicht dabei und auch unser Kreisläufer Tobias Last fehlt.