SG Coesfeld/Nottuln definitiv abgestiegen

Jetzt ist es endgültig: Die Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln spielen in der nächsten Saison wieder in der Verbandsliga Westfalen.

Die heimischen Faustballer treten in der nächsten Saison wieder eine Klasse tiefer an.

Ein kleines Fünkchen Hoffnung war bis zuletzt geblieben – im unwahrscheinlichen Fall, dass beide freien Erstliga-Aufstiegsplätze an Mannschaften der 2. Bundesliga Nord gegangen wären, hätten die Faustballer der Spielgemeinschaft (SG) Coesfeld/Nottuln nach einer durchwachsenen Saison doch noch in der 2. Liga verbleiben können. Doch die beiden Nord-Vertreter kamen beim Erstliga-Aufstiegsturnier nur als Zweiter und Dritter ins Ziel. Damit ist es amtlich: es gibt drei Zweitliga-Absteiger und die SG muss als Drittletzter den Gang in die Verbandsliga Westfalen antreten.

Besonders ärgerlich ist, dass die SG im ganzen Saisonverlauf nur einen einzigen Satz mehr hätte gewinnen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der Viertletzte, der SV Düdenbüttel, darf bei gleicher Punkt- und Satzdifferenz nur aufgrund des besseren Satzquotienten in der Bundesliga verbleiben.

Die Enttäuschung über den Abstieg hielt sich beim SG-Team aber in Grenzen. „Wegen der schwierigen Personallage war uns von Beginn an klar, dass es mit dem Klassenerhalt in dieser Saison sehr schwer werden würde“, fasste Zuspieler Sebastian Badura die Saisonerwartungen zusammen. „Dass wir nach der desolaten Vorrunde mit nur einem einzigen Sieg am Saisonende sogar noch einmal dicht dran waren am Klassenerhalt, ist schon ein großer Erfolg.“ In der kommenden Hallensaison wird sich die SG also zunächst einmal wieder mit westfälischen Teams wie Bochum, Hagen oder Hamm messen müssen. Auch ein Lokalderby gegen Preußen Münster ist möglich – und auch das hat ja seinen Reiz, nicht zuletzt, weil die Teams zum Teil gemeinsam trainieren. Dennoch möchte die SG die Saison in der Verbandsliga nur als Zwischenstopp verstehen – bei dann wieder besserer Personallage kann das Ziel nur der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga sein.