SG Coesfeld/Nottuln sichert den Klassenerhalt

Jetzt ist es klar: Auch in der kommenden Spielzeit wird es in Coesfeld und Nottuln Bundesliga-Faustball zu sehen geben. Denn mit einem Sieg beim Auswärtsspieltag in Oldenburg sicherten sich die Zweitliga-Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord.

Zunächst jedoch musste die SG gegen den Ligaprimus SV Moslesfehn noch einmal ordentlich Lehrgeld zahlen. Die bereits als Meister feststehenden Oldenburger wussten im Auftaktspiel immer wieder mit sehr sehenswerten Aktionen zu gefallen und konnten jederzeit die Zügel anziehen, wenn die SG die Führung des Tabellenführers gefährdete. So brachte auch der klare Gewinn des zweiten Satzes für die SG keinen Umschwung und das Spiel endete trotz ordentlicher Leistung erwartungsgemäß mit 1:3 (2:11, 11:4, 4:11, 7:11).

Das viel wichtigere Spiel folgte dann aber im Anschluss gegen den SV Düdenbüttel. Das akut abstiegsgefährdete Team aus der Nähe von Stade lag in der Tabelle nur vier Punkte hinter der SG und befand sich somit noch in Schlagdistanz. Entsprechend engagiert ging der Gegner in die Partie und konnte sich in den ersten beiden Sätzen zu Beginn jeweils kleine Führungen herausspielen. Doch die SG Coesfeld/Nottuln bewies trotz angespannter Personallage gute Nerven und war in den entscheidenden Momenten hellwach.

Wangersen „in der Hölle von Nottuln“

So landeten die wichtigen Punkte immer wieder auf dem Konto der Münsterländer, die so zu zwei knappen, aber verdienten Satzerfolgen kamen (11:8, 11:8). Im dritten Satz war es dann vor allem die SG-Abwehr um Sebastian Badura, die den Gegner immer wieder verzweifeln ließ. Aus dieser sicheren Abwehr heraus spielten die SG-Angreifer ihre Spielzüge abgeklärt herunter und konnten am Ende (11:5) einen relativ souveränen 3:0-Sieg und den damit verbundenen Klassenerhalt bejubeln.

„Dass wir schon zwei Spiele vor Saisonende den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga feiern dürfen, spricht für die gute Arbeit die wir hier in den letzten Monaten trotz der nicht immer einfachen Umstände geleistet haben. Das ist ein Riesenerfolg für uns . . .“ ordnete Nottulns Kapitän Hendrik Langer die Lage kurz nach dem Spiel ein. Mit 16:12 Punkten steht die SG nun auf Platz vier der Tabelle.

Die Saison endet für die SG am kommenden Samstag mit einem Heimspieltag und einer äußerst interessanten Tabellen- und Spielplankonstellation. Denn mit Leichlingen und Wangersen präsentieren sich zum Abschluss zwei Topteams aus der oberen Tabellenhälfte in Nottuln. Und durch eine überraschende Niederlage am vergangenen Wochenende hat es der Tabellenzweite MTV Wangersen verpasst, die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Erstliga-Aufstiegsrunde bereits perfekt zu machen. So muss Wangersen am letzten Spieltag „in der Hölle von Nottuln“ (SG-Spielertrainer Thomas Langer) noch einmal zittern und könnte theoretisch noch von der SG abgefangen werden.