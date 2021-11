SG Coesfeld/Nottuln startet auswärts

Für die SG ist es bereits die fünfte Saison im deutschen Unterhaus. Für Trainer Thomas Langer kann gerne noch eine weitere dazukommen: „Unser Ziel ist es, möglichst schnell die nötigen Punkte zu sammeln, um am Ende der Saison mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Eine genaue Saisonprognose ist aber in Anbetracht der langen Pause aller Mannschaften und der Ausgeglichenheit der Liga nur schwer zu treffen“.

Personell kann der Coach weiterhin auf seine zweitligaerfahrene und eingespielte Formation aus Sebastian Badura, Jonas Menzel, Oliver Schmitz und Hendrik Langer bauen. Verlassen hat den Verein Abwehrspieler Tobias Koslik, der zurück in seine Heimat Bad Oeynhausen gezogen ist. Der Abgang kann jedoch mit einem Neuzugang abgefedert werden: Vom NLV Vaihingen-Stuttgart, ebenfalls einem Zweitligisten, wechselt Abwehrspieler Cedric Legrand zur SG. Der erfahrene Neuzugang kann praktisch jede Position in der Abwehr bekleiden, ist aber zunächst für die frei gewordene Position hinten rechts eingeplant. „Dass zufällig ein so routinierter und starker Faustballer von Stuttgart nach Coesfeld zieht und auch noch Tobis Position spielen kann, ist für uns natürlich ein absoluter Glücksfall“, freut sich Jonas Menzel auf seinen neuen Nebenmann in der Abwehr. Ergänzt wird das Team auch in diesem Jahr von Nachwuchsspieler Maximilian Schellerhoff, der schon in seinem ersten Zweitligajahr vor zwei Jahren sehr vielversprechende Ansätze zeigen konnte. Mit Stephan Badura ist ein weiterer ehemaliger Jugendspieler mit an Bord und wird die Mannschaft an ausgewählten Spieltagen unterstützen.

Am ersten Spieltag, der am Samstag stattfindet, muss die Mannschaft von Kapitän Hendrik Langer direkt den weitesten Anfahrtsweg der ganzen Saison auf sich nehmen. In Wolfsburg trifft die SG auf den MTV Vorsfelde, einen der Topfavoriten auf den Meistertitel. Zweiter Gegner ist der nur schwer einzuschätzende Aufsteiger TuS Empelde. Zwei Punkte möchte die SG von diesem Auswärtsspieltag auf jeden Fall mitbringen. Noch besser wäre es, die neue Saison so zu beginnen wie die letzte vor der Corona-Pause endete – mit zwei Siegen beim Auswärtsspieltag in Vorsfelde.