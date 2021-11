SG Coesfeld/Nottuln: Zum Auftakt Licht und Schatten

Mit den erwarteten 2:2 Punkten kehrten die Zweitliga-Faustballer der SG Coesfeld/Nottuln von ihrem Auswärtsspieltag aus Wolfsburg zurück. Doch wie diese ausgeglichene Punktebilanz zustande kam, war durchaus überraschend. Denn den Sieg holte sich die SG gegen den Gastgeber und Meisterschaftsfavoriten MTV Vorsfelde, während sie gegen den schwächer eingeschätzten Aufsteiger aus Empelde eine Niederlage kassierte.

Trainer Thomas Langer konnte im Auftaktspiel gegen Vorsfelde sein Top-Team aufs Feld bringen. Und dieses startete fulminant in die Saison, so als hätte es die lange Corona-Zwangspause nicht gegeben. Die neuformierte Abwehr mit Sebastian Badura, Jonas Menzel und Cedric Legrand stand bombensicher, im Angriff punkteten Hendrik Langer und Oliver Schmitz zunächst fast nach Belieben. Die klaren Satzgewinne von 11:7 und 11:4 entsprachen der Dominanz der SG in den beiden ersten Sätzen. „Dies waren vermutlich die stärksten zwei Sätze, die ich von meinem Team in fünf Zweitliga-Spielzeiten gesehen habe“, so Langer.

Aber Vorsfelde war keineswegs gewillt, sich vor eigenem Publikum kampflos geschlagen zu geben. Die Sätze drei und vier musste die SG abgeben (7:11 und 8:11). Doch im entscheidenden fünften Satz drehte sich das Spiel erneut. Schnell ging die SG mit sehenswerten Angriffszügen mit 6:1 in Führung. Zur entscheidenden Szene kam es beim Spielstand von 8:5. Hendrik Langer konnte einen vielversprechenden Angriff der Vorsfelder mit einer starken Blockaktion zu einem eigenen Punkt nutzen, verletzte sich dabei aber an der Schlaghand. Doch der Vorsprung reichte – ein starker Aufschlag von Oliver Schmitz und ein Eigenfehler von Vorsfelde sicherten der SG den 11:7-Satzgewinn und damit den 3:2-Auftaktsieg.

Kräfteverschleiß und mangelnde Konzentration

An die Leistung aus dem erstem Spiel konnte die SG im Duell mit Empelde nur phasenweise anknüpfen. Der Kräfteverschleiß aus dem intensiven Spiel gegen Vorsfelde war deutlich zu spüren, auch die Konzentration war nicht mehr auf dem ursprünglichen Niveau. Zudem mussten durch die Verletzung von Hendrik Langer einige Spielabläufe umgestellt werden. Dennoch holte sich die SG den ersten Satz noch recht sicher mit 11:6. Doch danach brach das Team ein, die Sätze zwei und drei gingen mit 3:11 und 9:11 an die überraschend starken Hannoveraner. Den engen vierten Satz gewann die SG etwas glücklich mit 12:10.

So ging es erneut in den fünften Satz, doch die SG-Spieler waren nun, insbesondere auf den Angriffspositionen, körperlich am Ende. Zwei Matchbälle beim Stand von 9:10 und 10:11 konnte die SG noch abwehren, doch den dritten nutzte der Aufsteiger (11:13). So verpasste die SG die Chance, sich am ersten Spieltag gleich in der Tabellenspitze festzusetzen.

Trainer Thomas Langer war dennoch insgesamt sehr zufrieden: „Bei zwei intensiven Fünf-Satz-Spielen nach einer vierstündigen Autofahrt ist es nachvollziehbar, dass am Ende nicht mehr auf Top-Niveau gespielt werden kann. Grundsätzlich war das eine starke Leistung der ganzen Mannschaft, auch Neuzugang Cedric Legrand hat mit einigen tollen Abwehraktionen einen hervorragenden Einstand gegeben.“