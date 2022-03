Spiel von GW Nottuln in Burgsteinfurt fällt aus

Eigentlich hätte Kreisligist Grün-Weiß Nottuln am Sonntag um 16 Uhr beim TB Burgsteinfurt 2 antreten sollen. Aufgrund erwiesener Corona-Fälle und weiterer Verdachtsfälle in seiner Mannschaft hat Nottulns Trainer Stefan Göcke die Reißleine gezogen und am Mittwoch beim Spielleiter Johannes Braun um Spielverlegung gebeten. Nachdem auch die Steinfurter der Spielverlegung zugestimmt haben, trifft man sich Ende April zum Nachholspiel. Der genaue Spieltag steht noch nicht fest.