Spitzenspiel: Appelhülsen empfängt Hochmoor

Das Meisterschaftsrennen in der Kreisliga B geht in den Endspurt. Drei Spieltage stehen noch aus. Arminia Appelhülsen hat nach wie vor drei Punkte Vorsprung vor den Verfolgern TSG Dülmen 3 und SuS Hochmoor. Am Sonntag könnte sich das ändern, wenn bereits um 12 Uhr Spitzenreiter Arminia den Tabellendritten Hochmoor empfängt. Sollten die Gäste siegen, hätten sie bei ihrer besseren Tordifferenz Appelhülsen hinter sich gelassen. Doch das Torverhältnis spielt gar keine so große Rolle, die Krux liegt woanders: „Am Ende zählt der direkte Vergleich“, sagt Arminia-Trainer Marcus Thies. Heißt: Sollte wider Erwarten Dülmen 3 noch stolpern und Hochmoor nach dem letzten Spieltag mit Appelhülsen punktgleich sein, wäre SuS ganz unabhängig vom Torverhältnis Meister. Denn im Hinspiel trennte sich das Team von der Thies-Elf mit 1:1. Es war das einzige Remis der sonst nur siegreichen Appelhülsener in der Hinrunde. „Sie haben gute Außenspieler, die sind richtig fix“, so Thies über Hochmoor, der vor allem Malte Elkemann (bisher 19 Tore) in Erinnerung hat. „Und sie haben eine kompakte Verteidigung.“ Andererseits, so der Coach der Arminen: „Wir sind selbst so hoch motiviert, dass wir am Sonntag vernünftig zu Werke gehen, um am Ende die drei Punkte zu Hause zu behalten.“ Fraglich sind die Einsätze der angeschlagenen Marvin Gerson und Timo Zimmermann.