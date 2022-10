Stefan Göcke: „Es ist immer das alte Lied“

In der Münsterlandklasse kommen die Handballer von GW Nottuln einfach nicht in Tritt.

In der Münsterlandklasse kommen die Handballer von GW Nottuln einfach nicht in Tritt. Nachdem schon gegen den SV Adler Münster die Punkte liegengelassen wurden, gab es gegen das Schlusslicht HSG Kattenvenne/Lengerich 3 immerhin eine Punkteteilung. Die Partie in eigener Halle endete 22:22 (13:13). Mit 1:7 Punkten nehmen die GWN-Handballer in der Tabelle weiter den zwölften Platz ein.

Die stark ersatzgeschwächten Grün-Weißen hatten mit der eingespielten Oldie-Truppe vom Rande des Teuto ihre Probleme. Vor allem in der Deckung lief nicht alles glatt, weil wichtige Stammspieler fehlten. So konnten die Gäste häufig frei zum Wurf kommen. Aber auch im Angriff griff nicht ein Rädchen ins andere.

Großer Rückhalt im Team der Nottulner war Torhüter Philipp Bischoff, der mit vielen guten Paraden eine durchaus mögliche Niederlage vereitelte.

Lief es im ersten Durchgang noch passabel, so verpassten die Grün-Weißen in der zweiten Spielhälfte aufgrund zahlreicher Fahrkarten einen möglichen Sieg. „Es ist immer das alte Lied“, stöhnte GWN-Trainer Stefan Göcke. „Wir waren nicht konzentriert genug und auch nicht ausreichend auf den Gegner fokussiert. 80 oder 90 Prozent reichen einfach nicht.“ Neben Bischoff lobte er auch noch Gerrit Kracht für sein gutes Spiel.

Schon am Donnerstag (27. Oktober) geht es mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast ist dann der Tabellenfünfte VfL Eintracht Mettingen.

Tore: Gerrit Kracht (5), Florian Poppe (4), Jörg Ruhnke (4), Jonas Lechler (4/2), Kai Schneiders (2), Felix Wottke (1), Christoph Bolle (1), Linus Terlau (1).