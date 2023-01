Stiftslauf findet wieder im Mai statt

In diesem Jahr wird in Nottuln endlich wieder der Stiftslauf stattfinden, der zuletzt der Pandemie zum Opfer fiel.

Anfang Mai 2019 fand in Nottuln zum letzten Mal bei ziemlich schlechtem Wetter der Stiftslauf statt. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass einige Monate später eine Pandemie die Austragung fast aller Amateursport-Events für die nächsten Jahre unmöglich machen sollte.

Umso mehr freuen sich in diesen Tagen Stefan Bolz, Leichtathletik-Abteilungsleiter von GW Nottuln, und seine Mitstreiter darüber, dass in diesem Jahr endlich die 16. Auflage über die Bühne gehen wird. „Wir werden den Lauf wieder am Tag des Frühlingsfestes am 6. Mai, einem Samstag, durchführen“, erzählt Bolz. Das Ereignis in Nottuln gehört erneut zur zehn Rennen umfassenden Westmünsterland-Laufserie. Los geht es am 12. März (Sonntag) mit dem 43. Coesfelder Heidelauf. Den Abschluss der Serie bildet der 3. Appelhülsener Landlauf am 23. September (Samstag).

Doch die Nottulner Leichtathleten haben noch mehr geplant: Schon am 25. März (Samstag) findet in der Sporthalle am Wellenfreibad wieder der Kids-Cup statt, bei dem Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren spielerisch an die Leichtathletik herangeführt werden sollen.

Im April werden die Grün-Weißen dann ins Trainingslager fahren: Die jungen Sportlerinnen und Sportler freuen sich jetzt schon auf die Tage im ostfriesischem Leer.

Ausfallen wird dafür in diesem Jahr einmal mehr der Kindertriathlon. Bolz: „Durch den frühen Sommerferienbeginn schon im Juni konnten wir leider keinen Termin finden.“