SV Bösensell besiegt Fortuna Schapdetten knapp

Es war fast schon zu erwarten gewesen: In einem umkämpften Derby kam der SV Bösensell gegen die einsatzfreudige Fortuna aus Schapdetten nur zu einem knappen 3:2 (2:0)-Heimerfolg. Nicht nur Schapdettener Fans hätten SVF-Trainer Christopher Muck nach dem Abpfiff wohl spontan zugestimmt: „Ich hatte das Gefühl, dass wir dem 3:3 näher waren als Bösensell dem 4:2.“ SVB-Coach Christian Hester atmete jedenfalls nach dem Abpfiff erst einmal tief durch: „Wir haben die Partie über die Zeit gebracht. Die Schapdettener haben einfach einen unfassbar starken Willen. Wenn man sie herankommen lässt, wird es schon mal brenzlig.“

Dabei hätte es dazu gar nicht kommen müssen, denn der Platzherr ging bereits nach 120 Sekunden nach einem Zuspiel von Patrick Sutholt durch Marvin Janning mit 1:0 in Führung. Nach 23 Minuten stellte der Vorlagengeber sodann auf 2:0. In der Folge ließen beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit liegen: Fortune Lars Bunge traf nicht, SVB-Kicker Oliver Mersmann auch nicht. Danach waren beide Mannschaften offensichtlich mit den Gedanken schon in der Kabine, denn urplötzlich stand Schapdettens Uwe Heumann alleine vor Bösensells Torhüter Marvin Holstein und chippte das Leder über die Latte (45.). Das hätte nicht der Ausgleich sein können, nein, in dieser Szene musste das 1:1 fallen.

Dem SVB war es egal. Im Stile einer Spitzenmannschaft kam der Gastgeber nämlich zurück auf den Platz und erhöhte nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff erneut durch Sutholt auf 3:0. Für die meisten Zuschauer war jetzt klar: Diese Messe ist gelesen. Doch sie war es noch lange nicht, denn die Gästespieler erwiesen sich einmal mehr als wahre Mentalitätsmonster.

Jetzt warf die Fortuna alles nach vorne und spielte hinten Eins-gegen-Eins. Das Risiko wurde belohnt, als Oldie Johannes Aldenhövel in der 50. Minute aus stark abseitsverdächtiger Position mit einem Distanzschuss das 1:3 markierte.

Die Bösenseller wurden jetzt von Minute zu Minute nervöser. Es gab zwar noch eine gute Chance für Oliver Mersmann, die SVF-Torhüter Nils Appelhans indes zur Ecke abwehrte, doch auch Lars Bunge verzog nur knapp. In der 71. Minute machte es Bunge besser und erzielte nach einer Hereingabe von Gerrit Bendig den 2:3-Anschlusstreffer.

Während den Bösensellern nach vorne weiter die Zielstrebigkeit fehlte, waren die Aktionen der Gäste in den letzten Minuten nicht mehr genau genug. Das machte es dem SVB letztlich nicht schwer, den knappen Vorsprung ins Ziel zu retten. Zudem schwächte sich die Fortuna in der Nachspielzeit auch noch selbst: Nach einer Bemerkung in Richtung des Unparteiischen sah der bereits verwarnte Chris Bendig die Ampelkarte und sorgte damit dafür, dass sein Trainer noch einmal etwas lauter wurde: „Wir kassieren sehr oft dumme Karten. Das ist heute nicht zum ersten Mal passiert. Damit schwächen wir uns immer wieder selbst. Nächste Woche wird er uns nun fehlen, was bei unserer angespannten Personallage gerade sehr blöd ist.“

Nach dem elften Spieltag setzten sich Primus Wacker Mecklenbeck und der SV Bösensell (beide haben 26 Punkte auf dem Konto) zudem etwas ab. Mecklenbeck siegte knapp mit 4:3 gegen Amelsbüren. Der Tabellendritte SG Selm unterlag gegen Albersloh mit 1:2 und liegt nun vier Punkte hinter dem Führungsduo. Schapdetten wiederum rutschte auf Rang zwölf ab.