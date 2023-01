SV Bösensell macht Arminia Appelhülsen das Siegen richtig schwer

Die zweite Volleyballmannschaft von Arminia Appelhülsen wurde ihrer Favoritenstellung gerecht und gewann das Lokalderby in der Frauen-Kreisliga beim SV Bösensell 2 mit 3:1 (23:25, 25:15, 25:8, 25:20).

Dank des Auswärtserfolgs übernahmen die Arminen mit zwei Punkten Vorsprung auf den SuS Olfen 3 den Platz an der Sonne. Am Sonntag (15. Januar) kommt es nun zum Spitzenspiel, wenn die beiden Teams um 11 Uhr in Olfen aufeinandertreffen.

„Wir waren Außenseiter und hatten uns vorgenommen, Appelhülsen zu ärgern. Das ist uns im ersten und im vierten Satz gelungen“, berichtete SVB-Trainerin Sonja Dirkmann. Auch Appelhülsens Coach Marc Fritsch lobte die gute Leistung der SVB-Damen: „Das war ein knappes Spiel, wir sind wirklich geprüft worden. Die Bösensellerinnen haben sehr gut verteidigt und nur ganz wenige Fehler gemacht.“

Im ersten Durchgang lagen die Gastgeberinnen zwar lange im Rückstand, doch in der Schlussphase konnten sie das Blatt noch wenden und überraschend mit 1:0 in Führung gehen.

Die Appelhülsenerinnen waren nun wach und setzten die jungen Gegnerinnen ordentlich unter Druck. Nur 15 und acht Punkte konnten die SVB-Mädchen in den Sätzen zwei und drei bejubeln. „Da sind wir über unsere Annahme gestolpert“, so Sonja Dirkmann.

Im vierten Satz agierte der SVB bis zum 18:19-Rückstand auf Augenhöhe. Dann aber gelangen dem körperlich überlegenen Gegner drei starke Angaben, sodass er vorentscheidend auf 22:18 wegziehen konnte.

„Wir sind nicht unzufrieden, denn wir haben viele schöne Spielzüge gezeigt“, berichtete die Bösenseller Übungsleiterin. Und auch Marc Fritsch zog ein positives Fazit: „Wenn man den ersten Satz verliert, dann ist das immer eine Hypothek. Meine Spielerinnen haben sich danach aber fokussiert und es sehr, sehr gut gemacht.“

Am Sonntag erwartet er nun im Spitzenspiel in Olfen eine Partie auf Augenhöhe. „Wir möchten natürlich unbedingt gewinnen. Und ich denke, dass wir auch eine gute Chance haben, uns durchzusetzen.“