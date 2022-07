SV Bösensell schlägt GW Nottuln 2 mit 1:0

Kein Fußballer verliert gerne ein Spiel, doch in der Vorbereitung können die Kicker Pleiten im Normalfall ganz gut wegstecken. So etwa ging es am Samstag den Akteuren der zweiten Mannschaft von GW Nottuln, die auf dem heimischen Kunstrasenplatz 2 mit 0:1 (0:0) gegen den Bezirksliga-Absteiger SV Bösensell verloren.

Nach der Begegnung jedenfalls hatten die neuen Übungsleiter der beiden Teams viel Positives gesehen. „Die Partie hätte auch remis ausgehen können, denn wir hatten auch ein paar gute Chancen. Erfreulich war auf jeden Fall, dass sich alle nach den schweren Einheiten der vergangenen Tage gut bewegt haben“, erklärte Mahmoud Abdul-Latif, der einen Spieler besonders hervorhob: „Mika Jeske ist gerade erst aus unserer A2 hochgekommen und hat auf der 10 ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Auch Bösensells Coach Christian Hester war mit seinen Jungs zufrieden: „Für dieses Spiel spreche ich das erste Lob aus, denn wir haben zuletzt sehr hart gearbeitet. Und wenn man bedenkt, dass wir noch nicht groß die Taktik trainiert, sondern lediglich im Ausdauer- und Kraftbereich gearbeitet haben, dann war das heute wirklich gut.“

Die Bösenseller, die mit 13 Feldspielern angereist waren – darunter sechs Neuzugänge – hatten in der ersten halben Stunde mehr Ballbesitz als der Gegner. Großchancen sprangen jedoch nicht heraus. Danach wurden die Grün-Weißen besser und kamen zu Einschussmöglichkeiten. Dennis Paul fehlte in zwei Situationen jedoch das nötige Glück im Abschluss.

Nach dem Wiederbeginn war erneut der SVB besser in der Partie. Vor allem nach Angriffen durch das Zentrum wurde es für die Nottulner immer wieder gefährlich. Nach 69 Minuten ging der Bezirksliga-Absteiger dann auch verdient in Führung. Nach einem langen Ball von Hendrik Evels gelang dem jungen Neuzugang Timo Schröder das Tor des Tages. Fünf Minuten später hätte der Torschütze sogar auf 2:0 erhöhen können, doch das Runde wollte nicht ins Eckige.

Ab der 80. Minute ließ die Kraft bei den Gästen nach und Nottuln wurde wieder stärker. Felix Große-Westermann und Darius Schwering vergaben allerdings die Möglichkeit, noch den Ausgleich zu erzielen.

Während die GWN-Kicker schon am Dienstag (19. Juli) um 19.30 Uhr zu einem weiteren Testspiel bei Davaria Davensberg antreten, hat der SV Bösensell die nächste Vorbereitungspartie erst für Donnerstag (21. Juli) ausgemacht. Um 19.30 Uhr spielt das Team vom Helmerbach dann bei der Spielgemeinschaft DJK Rödder.