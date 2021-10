SV Bösensell voller Vorfreude in die Halle

Lang, lang ist‘s her, dass die Volleyballer des SV Bösensell in der Halle aufschlugen. Doch nun ist die Zeit gekommen: nicht nur für Training, auch für den Pflichtspielbetrieb. Am Wochenende ist der SVB dabei gleich im Großeinsatz.

Die Umstellung ist groß, die Vorfreude aber auch. Die Volleyballer in den Amateur-Ligen dürfen nach einer langen Durststrecke endlich wieder in der Halle aufschlagen. Der SV Bösensell geht in der Saison 2021/2022 im Jugendbereich mit einem U14-Mixed-Team, einer weiblichen U15 und U20 sowie mit einer Damenmannschaft in der Bezirksklasse an den Start.

Lange Zeit hatten sich die jungen Volleyballer im Sand getummelt. An der frischen Luft konnten sie ihren Sport schon länger wieder ausüben – eigentlich im Sommer eine übliche Praxis, aber in diesem Jahr eine Notwendigkeit bei Wind und Wetter. Sobald die ersten Turniere ausgerichtet werden durften, nutzten auch die Teams des SVB diese Gelegenheit. Alle absolvierten dabei unter Wettkampfbedingungen ihre ersten Partien – und das auch erfolgreich mit Plätzen im vorderen Mittelfeld.

Reibungsloser Übergang in die Halle

Die Trainerteams mit Christiane Koch, Christa Offermann, Sonja Dirkmann sowie den Jugendtrainerinnen Antonia Koch, Neele Offermann und Maira Baumeister hatten mit Konditions-, Kraft- und Technikeinheiten das Training während der Corona-Zeit effektiv gestaltet, sodass der Anschluss in der Halle reibungslos war. Seitdem wurden auch etliche Vorbereitungsspiele gegen Mannschaften aus dem näheren Umfeld wie dem TV Dülmen, Adler Buldern und SV Arminia Appelhülsen absolviert. Nach dem 2:1-Erfolg der U20 über Appelhülsen war Spielerin Lena Wenzek euphorisiert: „Die Trainingsspiele geben natürlich nochmal einen extra Motivationsschub. Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison.“ Auch Trainerin Christa Offermann findet positive Worte für ihr Team: „Wir sind sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir wissen, wo unsere Fehler liegen und was im Training im Hinblick auf die Saison noch vertieft werden muss.“

Spielpraxis erwünscht

Für die Jugendlichen der U14- und U15-Mannschaften gilt es, in der Saison weiter viel Spielpraxis zu sammeln. Im Training zeigen sich die Jungen und Mädchen sehr motiviert, die Trainerinnen wissen aber auch, dass die wichtigen Erfahrungen bei den Spielen gemacht werden. Daher hoffen sie sehr auf einen durchgängigen Spielbetrieb in der Saison. „Die Kids sind auf jeden Fall mit Spaß und Engagement dabei. Jetzt wären spielerische und mannschaftliche Erfolgserlebnisse wichtig für uns“, sagt Trainerin Christiane Koch.

Am kommenden Wochenende kommt es zum Großeinsatz. Am Samstag kämpft die Damenmannschaft beim TV Dülmen um Punkte. Am Sonntag um 11 Uhr schlägt die U20 gegen den VBC Beckum in der Halle an der Bahnhofstraße auf. Um 13 Uhr ist die U14 des SVB Gastgeber und absolviert die ersten beiden Meisterschaftsspiele gegen SuS Olfen und den TV Dülmen.