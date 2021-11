SW Havixbeck besiegt starkes Team von GS Hohenholte

Denkbar knapp entschied SW Havixbeck das Ortsderby gegen GS Hohenholte für sich. Der 1:0-Sieg war am Ende etwas schmeichelhaft.

„Derbysieger!“ schallte es am frühen Sonntagabend über den regennassen Rasenplatz des Havixbecker Flothfelds. Darin lag Freude, vor allem aber Erleichterung. Fast eine ganze Halbzeit lang hatten die schwarz-weißen Spieler und ihre zahlreichen Anhänger um das knappe 1:0 (0:0) zittern müssen, ehe Schiedsrichter Hutter nach 97 spannenden Minuten das Ortsderby gegen Gelb-Schwarz Hohenholte abpfiff.

Denn im zweiten Durchgang hatten die kampfstarken Gäste Angriff um Angriff auf das Havixbecker Tor rollen lassen. In der 85. Minute war der schussgewaltige Marvin Niehoff sogar mit einem Elfmeter am starken Havixbecker Schlussmann Christian Thier gescheitert. „Wir hätten von den Chancen her 5:1 oder 6:1 gewinnen müssen“, haderte Gästetrainer Lukman Atalan nach dem Spiel nicht nur wegen des Strafstoßes mit der Chancenauswertung und dem fehlenden Spielglück seiner Elf.

Auch ein strahlender SWH-Coach Mario Zohlen räumte in die Jubelgesänge hinein ein: „Von den Torchancen her hätte Hohenholte auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt, vielleicht sogar mehr.“

So aber genügte den Havixbeckern gleich nach Wiederbeginn ein wunderschöner Spielzug für das goldene Tor: Nach präziser Spieleröffnung von Tobias Harke aus der eigenen Hälfte passte Lukas Hehn auf rechts hinaus zu Luis Bracamonte. Der bediente in der Mitte seinen mitgelaufenen Kapitän Johannes Francke, der in der 47. Minute ohne Mühe zum 1:0 einschoss.

Doch die Führung gab Havixbeck keine Sicherheit, im Gegenteil. „Unser Spiel war nach dem Tor wie abgeschnitten. Wir haben keinen Mut mehr gehabt, Hohenholte hat uns den Schneid abgekauft“, rätselte Mario Zohlen über den Bruch im Spiel. Doch GSH nutzte dies nicht. Weder Marvin Thiel, der in der 52. Minute allein vor dem Kasten an Torwart Thier scheiterte, noch Frederik Luke, dessen Schuss von der Strafraumgrenze zu zentral platziert war (68.), noch Henning Gausmann, der nach einer Ecke über das Gehäuse zog (75.), brachten das Leder unter.

Durch den Sieg verbesserten sich die Schwarz-Weißen auf Rang vier, die Gelb-Schwarzen blieben Tabellenzehnter.