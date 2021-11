SW Havixbeck bleibt ohne Chance

In der Kreisliga A3 Münster musste Schwarz-Weiß Havixbeck beim BSV Roxel 2 eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. „Ich bin mit dem Spiel meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sah Havixbecks Trainer Mario Zohlen keineswegs Anlass zur Trauer. „Wir hatten mehr Ballbesitz, doch konnten wir uns keine zwingende Torchance erspielen.“ In dieser Hinsicht war der Platzherr effektiver. Gufäb Hatam gelang drei Minuten vor Schluss der entscheidende Treffer. Der Stoßstürmer der Gastgeber hatte nach 67 Minuten bereits das 1:0 für seine Farben erzielt. Nach einem langen Ball war er einen Schritt schneller als Havixbecks herauseilender Keeper Christian Thier und spitzelte das Leder ins Tor. Der zwischenzeitlich Ausgleich für die Havixbecker war einem Eigentor von Simon Tegeler nach einem Eckball von Philipp Rossmann (79.). entsprungen. Durch den Dreier zogen die Münsteraner in der Tabelle an den Habichten vorbei und sind jetzt Vierter. SW Havixbeck fiel auf die fünfte Tabellenposition zurück. Nächsten Sonntag ist spielfrei. Anschließend empfängt die Zohlen-Elf am 28. November das Schlusslicht TuS Saxonia Münster.