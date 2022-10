SW Havixbeck ein Tor besser als GS Hohenholte

Dieses Ortsderby hatte wirklich alles zu bieten. Tore, Kampf und Leidenschaft, strittige Szenen und eine gelb-rote Karte, bange Minuten und Spannung. Am Ende gewann SW Havixbeck mit 2:1 (1:0) gegen GS Hohenholte.

Vor einer großen und sehr stimmungsvollen Kulisse legten die Schwarz-Weißen, bei denen überraschend die Ü 32-Spieler Jens Könemann und Daniel Seidel in der Startelf standen, gut los. Doch Julius Mersmann traf nur den Pfosten, der Nachschuss von Jonas Lülf wurde auf der Linie geklärt (9.). Die Habichte machten munter weiter, fanden jedoch ihren Sieger gleich mehrmals in GSH-Torhüter Yannick Boonk. „Er hat uns im Spiel gehalten“, sah auch Lukman Atalan die größeren Möglichkeiten zunächst aufseiten der Havixbecker. Die größte verpasste Raphael Neiteler (30.). „Da dachte ich, die Partie kippt gleich“, wurde Markus Lindner etwas nervös. Doch kurz vor der Pause erlöste Jakob Temme seine Farben und traf zum 1:0 in den Knick (44.).

Dass sich die Hohenholter in den zweiten 45 Minuten nicht kampflos geschlagen geben würden, war wohl allen klar. Und plötzlich änderte sich auch die Partie. Die Gelb-Schwarzen ließen die Gäste kaum mehr hinten raus. Die Folge: Nun kamen auch sie zu Chancen. Frederik Luke (53.), Marvin Niehoff (62.) und Lutz Marquardt vor dem leeren Tor (69.) verpassten jedoch den Ausgleich. Und auch nach dem Schuss von Bendik Fechner landete der Ball nur am Pfosten (75.). Erst in der 82. Minute belohnte sich das Team durch David Bussmann, der den Ball nach einem Freistoß zum 1:1 im Tor versenkte. „Da habe ich Böses geahnt“, hatte Lindner kein gutes Gefühl für die Schlussphase. Doch wie schon im ersten Durchgang, sollte ihn sein Gefühl täuschen. Nach einem abgefangenen Querpass, brachte Oldie Daniel Seidel den Ball zu Routinier Jens Könemann, der zum Sieg traf (89.).

„Die erste Halbzeit ging von den Chancen her an uns, die zweite an Hohenholte. Dann kam wie vorausgesagt unsere Leidenschaft und das Quäntchen Glück“, so ein bestens gelaunter Lindner, der sogar ausbleibende Elfmeterpfiffe verkraften konnte. Ganz im Gegensatz zu Atalan: „Ein nicht gegebenes Tor, ein Foulspiel vor dem 0:1, ein Durcheinander bei gelben Karten, Gelb-Rot für Mario Boonk, nicht gegebene Elfmeter – ich fühle mich komplett verpfiffen“, musste er dieses Derby erst einmal verdauen.