SW Havixbeck II ist ungeschlagener Tabellenführer in der Kreisliga C

Schwarz-Weiß Havixbecks Zweite marschiert in der Kreisliga C: Das Team ist verlustpunktfreier Tabellenerster. Und ganz sanft nährt sich die Hoffnung, der tolle Start könnte nicht nur dem glücklichen Spielplan geschuldet sein.

„Wir haben hier echt viel Spaß zusammen, die Stimmung ist super“ – sagt Trainer Arno Schürmann über seine Mannschaft, die zweite Garde von SW Havixbeck. Die Tabellenführung in der Kreisliga C

Fast ein ganzes Jahr ist es her, dass der zweite coronabedingte Lockdown den Amateurfußball in die Knie zwang. Als die Kreisliga damals acht Spieltage nach dem Saisonstart schon wieder in die Zwangspause gehen musste, stand die Zweitvertretung von SW Havixbeck auf einem, keine Frage, soliden fünften Platz. Was nun ungefähr zwölf Monate später nach ebenfalls acht gespielten Partien der Status Quo ist, lässt aber fast die Vermutung aufkommen, dass die Truppe des Trainer-Duos Arno Schürmann und Florian Brocks in der Corona-Pause Sonderschichten schob. Ohne einen einzigen Punktverlust thront Havixbeck auf dem Sonnenplatz seiner Staffel.

„Irgendwann wird es auch uns mal erwischen“

„Das ist natürlich nicht der Fall“, verneint Arno Schürmann lachend die Frage nach eventuellen Extra-Einheiten während der Kontaktsperren. „Ich würde sagen, wir hatten auch einfach ein bisschen Glück mit dem Spielplan. Irgendwann wird es auch uns mal erwischen.“ Tatsächlich musste sein Team bisher fast ausschließlich gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte antreten, feierte in der Liga gegen Clubs wie den FC Mecklenbeck II (6:1), den TuS Altenberge IV (11:0) und Wacker Mecklenbeck IV (6:1) beinahe regelmäßig Schützenfeste. Richtig gefordert, so scheint es, wurde Havixbeck erst einmal, beim 3:2-Sieg gegen das drittplatzierte BW Aasee III. „Das war schon eine echte Hausnummer“, sagt Schürmann, „die haben eine richtig gute Truppe.“

Ein verschworener Haufen

Klar ist aber auch, es ist nicht nur der diesjährige Kreisliga-Kalender, der die Schwarz-Weißen an die Tabellenspitze geführt hat. „Wir sind schon auch eine sehr gute und breit aufgestellte Truppe. Wir haben hier echt viel Spaß zusammen, die Stimmung ist super. Alle kommen gut miteinander aus“, sagt Schürmann. Herausheben, als besonders wichtigen Teil des Teams auszeichnen, will er an dieser Stelle niemanden: „Das sind ja auch nicht nur die ersten elf Spieler, das sind 20, 25 Jungs, auf die ich mich immer verlassen kann. Natürlich gibt es die Spieler, die die Tore schießen, aber wir sind eine absolut geschlossene Mannschaft – und davon leben wir auch.“

Der zweite Coach steht auf dem Feld

Teil dieser geschlossenen, gut eingespielten Mannschaft und ebenfalls mitverantwortlich für den tollen Saisonstart ist auch Florian Brocks, der neben seinem Job auf dem Feld den zweiten Teil des Havixbecker Trainer-Duos bildet. „Wir machen das komplett als Team“, stellt Schürmann klar, „alle Entscheidungen werden von uns beiden zusammen getroffen.“ Brocks, der in der ersten Mannschaft des Clubs auch mal als Aktiver unter Coach Schürmann spielte, sei ein „sehr erfahrener Mann, der besonders für die jungen Spieler wichtig ist.“ Beide kommen sehr gut miteinander aus, telefonieren oft. „Wir sprechen viel über unsere Gegner und sind einfach zwei Fußballverrückte“, zeigt Schürmann sich überaus zufrieden über die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen.

Wochen der Wahrheit

In den kommenden Wochen allerdings wird diese nun so richtig auf die Probe gestellt werden. Wenn es am kommenden Sonntag (12:30 Uhr) gegen den Fünftplatzierten GW Marathon Münster geht, dann beginnt die harte und richtungweisende Zeit für Havixbeck. Innerhalb von 35 Tagen müssen die Schwarz-Weißen gegen Marathon, Borussia Münster III, GS Hohenholte II und den SC Nienberge II antreten und treffen damit auf gleich vier der Top sechs Teams der Liga. „Danach wird sich dann zeigen, wo wir stehen“, sagt Schürmann, der die Borussen als den stärksten der kommenden Kontrahenten sieht. „Da sind große Clubs dabei, die personell auch nochmal andere Möglichkeiten haben als wir. Letztendlich müssen wir schauen, mit wem die so auflaufen“, sagt er.

Generell klingt er mit Blick auf die kommenden Wochen aber vorsichtig optimistisch: „Wir wissen genau, dass die Tabelle nach acht Spieltagen nichts zählt, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Natürlich wollen wir oben dran bleiben, wir gucken aber, so doof das auch klingt, von Spiel zu Spiel.“