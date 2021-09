SW Havixbeck optimistisch, Damen von GW Nottuln vor hoher Hürde

Zwei Auswärtsspiele bestreiten die Baumberge-Handballer an diesem Wochenende in der Landesliga. SW Havixbeck ist am Samstag bei Sparta Münster gefordert, die Damen von GW Nottuln am Sonntag beim SC DJK Everswinkel 2.

Beflügelt vom Heimsieg gegen Hiltrup reisen die Havixbecker Landesliga-Handballer am Samstag zum Spiel gegen Sparta Münster (Anpfiff um 18.30 Uhr auf der Sentruper Höhe in Münster).

Das Team des Gastgebers ist eine gute Mischung aus Jung und Alt, die im Vorjahr per Wildcard in die Landesliga aufstieg. Allerdings konnten die Münsteraner in der nach zwei Spieltagen abgebrochenen Saison aufgrund von Spielverlegungen keine Probe ihres Könnens abliefern. In dieser noch jungen Saison belegen sie nach drei Spieltagen mit 2:4 Punkten den achten Platz. Auf die knappe Auftaktniederlage gegen den SC Münster 08 folgte ein Sieg über Ochtrup. Beim Auswärtsspiel in Gronau setzte es vor einer Woche eine Niederlage.

„Das haben wir mit den Münsteranern gemeinsam“, scherzt Havixbecks Mannschaftskapitän Frederic Leusmann. Nur ungern erinnert er sich an die Niederlage in der Grenzstadt, wo es Joshua Schmidt übel erwischte. Unter der Woche wurde der Rückraumspieler an der Schulter operiert. Schmidt wird lange fehlen. „Wenn wir an die zweite Hälfte gegen Hiltrup anknüpfen können, ist mir nicht bange“, ist Leusmann dennoch optimistisch.

Schmidt, Lukas Albers und Christian Mühlenkamp haben die Münsteraner bereits beobachtet und ihrem Trainer Bericht erstattet. „Das werden 60 Minuten harte Arbeit“, verspricht Florian Schulte. „Wir müssen von Anfang an konzentriert sein. Vor allem in der Deckungsarbeit müssen wir stabiler werden“, sagt er und wünscht sich einfache Tore über die erste und zweite Welle. Da kommt es gerade recht, dass Jonas Lügering aus dem Urlaub zurück ist. „Jonas ist in der Abwehr stark und im Eins- gegen-Eins schwer zu halten“, freut sich der Havixbecker Übungsleiter auf noch mehr Variabilität im Angriff. „Druck machen, Zweikämpfe suchen, stabil in der Deckung stehen und Durchbrüche verhindern“, lautet Schultes Erfolgsrezept. Wäre da noch die Torwartfrage: Robin Gerlach wird wegen Rückenproblemen ausfallen. Für den Fall, dass entweder Jesse Wittenberg oder Arndt Cassens berufsbedingt fehlen sollten, steht Torwart-Oldie Thomas Jürgens parat.

Szenenwechsel, Frauen-Landesliga. „Wir sind zwar klarer Außenseiter, wollen uns aber dennoch ordentlich verkaufen“, wünscht sich Sabrina Welp, Kapitänin von GW Nottuln, einen couragierten Auftritt beim SC DJK Everswinkel 2 (Sonntag um 14.45 Uhr) in der dortigen Kehlbachhalle. „Everswinkel ist klarer Titelanwärter und hat beide bisherigen Spiele überzeugend gewonnen“, sieht sie die Gastgeberinnen klar im Vorteil. Die Grün-Weißen hatten 14 Tage Zeit, um sich auf das schwere Spiel vorzubereiten. „Wir haben an der Kondition gearbeitet und den Fokus ansonsten auf den Angriff gelegt“, verrät die Interimstrainerin. Anna Steinhoff ist zurück und verstärkt den Rückraum.

Ein Übungsleiter ist übrigens immer noch nicht in Sicht. „Wir haben daher unseren Betreuer Mika Peters nach intensiver Schulung überzeugen können, dass er zukünftig von der Bank aus korrigierend eingreifen soll“, freut sich Sabrina Welp über ein wenig Entlastung.