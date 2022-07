SW Havixbeck schlägt GS Hohenholte mit 2:1

Im ersten Spiel des 9. Volksbank-Baumberge-Cups setzte sich am Freitagabend SW Havixbeck in der Gruppe A mit 2:1 (2:0) gegen den Ortsrivalen GS Hohenholte durch.

Der 9. Volksbank-Baumberge-Cup ist gestartet: Mit dem Ortsderby zwischen Ausrichter GS Hohenholte und SW Havixbeck – beide Teams waren stark ersatzgeschwächt angetreten – begann am Freitagabend die Turnierwoche. In der mit Spannung erwarteten Partie setzten sich die Schwarz-Weißen etwas glücklich mit 2:1 (2:0) durch.

„Wir hätten heute einen Punkt verdient gehabt, denn in der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise Powerplay gespielt“, erklärte Hohenholtes Trainer Lukman Atalan kurz nach der Begegnung. Sein Gegenüber, Markus Lindner, grinste derweil und fütterte das Phrasenschwein: „Wer ein Tor mehr schießt, der gewinnt verdient.“ Doch dann fügte der neue Havixbecker Trainer noch hinzu: „Mein Team war nach 70 Minuten platt und hat den Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit gebracht.“

In den ersten 20 Minuten waren die Havixbecker tonangebend. Mit langen Bällen schafften es die im 4:3:3 agierenden Habichte immer wieder, sich dem Hohenholter Tor zu nähern. Nach zehn Minuten wurden sie für ihre Offensivbemühungen belohnt und gingen durch Youngster Jonas Lülf mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten später hatte Felix Wucherpfennig das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an GSH-Keeper Yannick Boonk.

In der Folge kamen die Gelb-Schwarzen besser ins Spiel und hatten bei zwei Pfostentreffern von Timo Nolte und Frederik Luke sowie einem Lattenknaller von Jeremias Lefert Pech. In einer Situation klärte SWH-Schlussmann Felix Bußmann zudem mit einer Glanzparade gegen Mario Boonk. Und dann passierte, was im Fußball so häufig geschieht: Unmittelbar vor der Pause stellte Havixbecks Jonas Lülf mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag auf 2:0 (45.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Platzherr immer stärker und markierte nach einer Stunde durch Timo Nolte den Anschlusstreffer. Mit zunehmender Spielzeit hatte Hohenholte immer mehr vom Spiel und kam zu etlichen Chancen. Indes: Das Runde wollte einfach nicht ins Eckige, sodass es beim knappen Sieg der Havixbecker blieb.

Die Turnierwoche in Hohenholte wird am Samstag (23. Juli) mit den ersten beiden Partien der Gruppe B fortgesetzt: Um 14 Uhr treffen der SC Nienberge und der BSV Roxel 2 aufeinander, um 16 Uhr kommt es zum Ortsderby zwischen Arminia Appelhülsen und GW Nottuln 2. Der Sonntag ist dann wieder für die Gruppe A reserviert. Zunächst spielt SW Havixbeck gegen den SV Langenhorst-Welbergen (Anstoß um 14 Uhr), dann GS Hohenholte gegen SW Beerlage (Anpfiff um 16 Uhr).