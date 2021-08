SW Havixbeck verkauft sich teuer gegen den ASV Senden

Am Wochenende geht es wieder los. Der Saisonstart ruft. In einem Testspiel gegen den Verbandsligisten ASV Senden gab es für die Landesliga-Handballer aus Havixbeck eine 20:31-Niederlage. Trainer Florian Schulte war nicht mal unzufrieden.

Im vorletzten Testspiel hatten sich die schwarz-weißen Havixbecker Landesliga-Handballer einen dicken Brocken in die Baumbergehalle eingeladen. Gegen den Verbandsligisten ASV Senden gab es eine 20:31 (11:16)-Niederlage.

„Auch alle anderen Landesligisten haben in ihren Vorbereitungsspielen ähnlich deutliche Niederlagen gegen den ASV kassiert“, nahm SWH-Coach Florian Schulte die Niederlage gelassen hin. „Insofern haben wir uns eingereiht, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir unter dreißig Gegentoren bleiben“, fügte er hinzu.

Dass daraus nichts wurde, lag an dem konzentrierten Auftritt der Gäste, die mit voller Bank angereist waren. Auf Havixbecker Seite fehlten Max Beumer und die beiden Torleute Arndt Cassens und Jesse Wittenberg. ASV-Trainer Swen Bieletzki wollte nichts dem Zufall überlassen und ließ bedingungslos offensiv decken. So erwies sich seine Abwehr als eine Festung, die nur schwer auszuspielen war. Im Angriff schlugen die Gäste ein derart hohes Tempo an, sodass die Havixbecker Abwehrspieler meist nur zweiter Sieger waren. Auch in der Rückwärtsbewegung war der Verbandsligist hellwach und fing so manchen Steilpass ab. Neuzugang Robin Gerlach im Havixbecker Tor sah sich häufig allein einem Angreifer gegenüber. Aber die Schwarz-Weißen verkauften ihre Haut teuer und ließen hier und da ihr Können aufblitzen. Zur Pause hielt sich der Rückstand in erträglichen Grenzen.

In der zweiten Spielhälfte zogen die Gäste weiter ihr druckvolles Positionsspiel auf und kamen immer wieder – entweder aus dem Rückraum oder von Außen – frei zum Wurf. Erfolgreichster Werfer der Havixbecker war Johannes Beumer, wenn er auf seiner angestammten halblinken Position zum Einsatz kam.

„Meine Mannschaft hat die vorgegebene Marschrichtung konsequent eingehalten“, freute sich Sendens Bieletzki über die Leistung. „Hinten dicht und vorne mit viel Dampf!“

„Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten ein gutes Spiel abgeliefert“, lautete Schultes Fazit. Lediglich die technischen Fehler im Spielaufbau und einige Unkonzentriertheiten beim Torabschluss ärgerten ihn. „Das müssen wir abstellen, wenn wir einen erfolgreichen Start in die Landesligasaison hinlegen wollen“, mahnte er.

Bereits am Dienstag gibt es einen letzten Test beim Bezirksligisten SC Nordwalde, bevor am Samstag (17.30 Uhr) beim SV Vorwärts Gronau die neue Saison in der elf Teams starken Staffel angepfiffen wird.

SWH-Tore: Johannes Beumer (6), Mario Lepke (4), Joshua Schmidt (4), Lukas Bexten (2), Lovis Stumpe (2), Ruben Weltmann (1), Julian Steens (1).