Malte Thies bestreitet am Sonntag mit Grün-Weiß Nottuln 2 das erste Testspiel

Testen, testen, testen: Das ist nicht nur während der Corona-Pandemie enorm wichtig. Auch für die Fußballtrainer aus den Baumbergen hat es eine große Bedeutung, regelmäßig zu testen. Aus diesem Grund finden an diesem Wochenende (10./11. Juli) eine ganze Reihe Testspiele statt.

In diesem Zusammenhang macht Michael Hünteler, Abteilungsleiter Fußball von Fortuna Schapdetten, darauf aufmerksam, dass zum ersten Vorbereitungsspiel nur Genesene, Geimpfte und frisch Getestete zum Platz kommen sollen. Eine Möglichkeit, sich testen zu lassen, gibt es praktischerweise im Vereinsheim direkt am Platz. Die Partie zwischen Fortuna 1 und Fortuna 2 wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Schon das zweite Testspiel steht für GS Hohenholte an. Am Sonntag um 13 Uhr empfängt der heimische A-Ligist den Coesfelder A-Ligisten Fortuna Seppenrade.

GW Nottuln 2 wiederum nimmt es am Sonntag im Heimspiel mit der Zweitvertretung von BW Aasee auf. Der Anpfiff gegen das A-Liga-Team aus Münster erfolgt um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 2.

Arminia Appelhülsen wird hingegen auf Naturrasen spielen. Der heimische B-Ligist ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Kücklingsweg Gastgeber des A-Ligisten GW Hausdülmen.

Der SV Bösensell reist am Sonntag zum ersten Testspiel nach Lüdinghausen. Bei Union möchte der heimische Bezirksligist endlich einmal wieder über 90 Minuten einem Ball hinterherjagen. Der Anstoß beim Bezirksligisten aus der Parallelstaffel erfolgt um 15 Uhr.

Nottulns Landesliga-Fußballerinnen schließlich überprüfen ihr Frühform am Sonntag um 13 Uhr beim Kreisligisten Adler Buldern.