Toka lässt Nottuln jubeln

Nach zwei Spielen wartet Fußball-Westfalenligist GW Nottuln weiter auf den ersten Saisonsieg: Nach dem 2:2 beim SV Mesum gab es am Sonntag ein 3:3 gegen den Lüner SV. Die beiden Punkteteilungen gelangen den Grün-Weißen dabei allerdings gegen zwei Spitzenteams der Liga, denn der LSV ist Erster, der SVM Dritter. Aber vor allem: Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten die richtig starken Grün-Weißen auch gewinnen können.

„Wir hätten den Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit mehr verdient gehabt als der Gegner. Meine Jungs haben 130 Prozent gegeben. Was mich auch gefreut hat, war, dass alle Einwechselspieler sofort super drin waren“, lobte Westers nach dem Abpfiff sein Team.

In der ersten Halbzeit zeigte der Lüner SV, warum er als Titelfavorit gehandelt wird. Der LSV, der laut Westers über eine „brutale Qualität in der Offensive verfügt“, zeigte dies über weite Strecken der ersten Halbzeit. In Führung aber gingen die Platzherren. Nach einem klasse Freistoß von Dickens Toka drückte Josse Gerick den Ball früh das erste Mal über die Linie (2.). In der Folge kam der Gast, bei dem Ex-Profi Marcel Reichwein Dreh- und Angelpunkt war. Seine Diagonalbälle und Pässe in die Tiefe waren eine Augenweide. So entstand auch das 1:1 durch den ebenfalls bärenstarken Nico Berghorst (11.). Danach hatten Spieler auf beiden Seiten Möglichkeiten, ihr Team in Führung zu bringen. Doch zur Pause blieb es beim 1:1.

Nach dem Seitenwechsel kam GWN gut aus der Kabine, doch mit dem ersten Vorstoß gelang Milan Sekulic das 1:2 (48.). Wenig später hatte Reichwein Pech, dass sein Schuss vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang.

Nach 65 Minuten bekamen die Nottulner 18 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse einen Freistoß zugesprochen Dickens Toka nahm Maß und zirkelte das Leder wunderschön zum 2:2 in die Maschen.

Die intensive Partie war damit aber immer noch nicht entschieden. Zunächst vergab Daglar zwei Großchancen für Grün-Weiß (70., 72.), im Anschluss nutzte Berghorst einen Konter zum 2:3 (74.). Das letzte Wort an diesem Tag hatte jedoch Dickens Toka. Nach einem Daglar-Eckball in der Nachspielzeit stieg Nottulns Außenverteidiger höher als Ex-Profi Reichwein und wuchtete das Spielgerät humorlos per Kopf in die Maschen (90.+1). Jetzt glich das Baumberge-Stadion einem Tollhaus.

Hernach fasste Westers die Partie ein letztes Mal zusammen: „In der ersten Halbzeit haben wir es ordentlich gemacht, in der zweiten Halbzeit waren wir nah an unserem Maximum.“

GWN: Wenning-Künne – Gerick, Kreuz (85. Schrader), Wenning, Toka – Feldkamp, Hesker (79. Böckmann) – F. Schöne (81. van Deenen), Messing (90.+3 Kemper), Daglar – Stüve (67. Leifken)

Tore: 1:0 Gerick (2.), 1:1 Berghorst (11.), 1:2 Sekulic (48.), 2:2 Toka (65.), 2:3 Berghorst (74.), 3:3 Toka (90.+1)