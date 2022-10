Toller Auftritt von GW Nottuln 2

Natürlich wegen des Ergebnisses, denn die Grün-Weißen hatten ihr Heimspiel mit 5:1 (1:0) gewonnen. Aber auch wegen der Art und Weise, wie seine Jungs aufgetreten waren. „Das war eine sehr souveräne Leistung. Wir haben endlich einmal ein Spiel ganz in Ruhe durchgezogen“, berichtete der Übungsleiter. Dank des fünften Sieges im zwölften Spiel verbesserten sich die Nottulner in der Tabelle der Kreisliga A auf den siebten Platz.

Wieder einmal traten die Platzherren mit einer ungewohnten Aufstellung an. Das Los einer Zweitvertretung eben, bei der zudem einige Spieler verletzt sind. Aus der ersten Mannschaft halfen mit Torhüter Marius Kattenbeck und Abwehrspieler Sebastian Schöne aber auch nur zwei Akteure aus dem Kader der Ersten aus.

Aus einer guten Mannschaft stach noch einmal Tim Ehm ein kleines bisschen heraus, was auch Abdul-Latif lobend erwähnte: „Tim musste heute auf der Sechs spielen. Er hat es über 90 Minuten sehr gut gemacht.“ So war es kein Zufall, dass Ehm auch am Führungstreffer beteiligt war. Cedric Reidegeld brachte in der 18. Minute einen Eckball herein, den Ehm klasse per Kopf auf den zweiten Pfosten verlängerte. Dort lauerte Linus Sonneborn, der das Leder zum 1:0 über die Linie bugsierte. Bis zur Pause kontrollierten die Nottulner die Partie, ein Treffer fiel aber nicht mehr.

Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Der Gastgeber kam konzentriert auf den Platz zurück und erhöhte nach einer Stunde durch Dennis Paul auf 2:0. 13 Minuten später spielte Tom Overmann mit dem Torschützen einen Doppelpass und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Zwar gelang Marcel Bendiek in der 79. Minute das 1:3, doch Lasse Wagner stellte mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung bald darauf auf 4:1 (83.). „Das Tor war super. Er hat in dieser Szene drei Hausdülmener stehen lassen“, so der GWN-Coach. Den Treffer zum 5:1-Endstand markierte Timon Sprenger per verwandeltem Foulelfmeter. Er war zuvor selbst gelegt worden.