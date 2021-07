Trainer von GW Nottuln glauben an erfolgreiche Saison

Mit bester Stimmung sind die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit dabei war eine neue Spielerin.

„Unser Ziel ist es, wieder oben mitzuspielen“, so die klare Ansage von Trainerin Anna Donner beim Trainingsauftakt der Nottulner Landesliga-Fußballerinnen am Mittwochabend. Fast alle Spielerinnen hatten sich im Baumberge-Stadion eingefunden, einschließlich des bisher einzigen Neuzugangs, Jana Krystek (siehe weiteren Bericht).

Da sich vier Vertretungen aus der Landesliga abgemeldet haben, erwartet Donner mit den verbliebenen Mannschaften eine ausgeglichene, starke Saison. Die Übungsleiterin sieht ihr Team aber „schon unter den ersten fünf“. Denn: Die vergangenen beiden Meisterschaftsspielzeiten waren zwar pandemiebedingt sehr kurz, aber erfolgreich.

Die Taktik möchte Donner nicht ändern: Wir wollen beim 4:4:2 bleiben und offensiver agieren.“ Heißt im Klartext: Sie fordert aggressiveres Spiel auf das gegnerische Tor und vor allem mehr Abschlüsse. Daran haperte es in den vergangenen Serien. Das sieht auch Co-Trainer Matthias Feitscher so. Zwar hätten die Nottulnerinnen oft viele Spielanteile, machten aber aus den vielen Angriffen zu wenig Tore. „Ich will jetzt hier im Training viel mehr Abschlüsse sehen.“ Und auch er ist überzeugt: „Die Saison wird erfolgreich.“

Am Sonntag (11. Juli) steht für das Donner-Team schon das erste Vorbereitungsspiel gegen den Kreisligisten Adler Buldern an. „Da möchte ich, wenn möglich, alle Spielerinnen einsetzen“, plant die Trainerin. Der Anstoß in Buldern erfolgt um 13 Uhr.

Kader Saison 2021/22

Tor: Verena Schölling, Pia Stubbe

Abwehr: Sandra Schäfer, Melina Krampe, Johanna Koch, Maire Lena Wirtz, Nikol Feitscher, Johanna Mersmann, Maxine Lengers, Katharina Gronover, Anna Ahlers, Jule Lücke, Andrea Ossing, Pia Lux

Mittelfeld: Sophie Ahlers, Isabel Ueding, Jana Krystek, Josephine Höppener, Denise Waltering, Alessia de Francesco, Lilli Wetter

Sturm: Lara Elpers, Nora Kersting, Shalina Beckers, Vivian Kappel

Trainerin: Anna Donner

Co-Trainer: Matthias Feitscher

Betreuer: Helmut Geng