Traineransprache zeigt Wirkung

Wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Münsterlandklasse fuhren die Handballer von Grün-Weiß Nottuln in der Fremde ein.

Handball: GW Nottuln steigert sich nach der Pause und siegt in Mettingen

Wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Münsterlandklasse fuhren die Handballer von Grün-Weiß Nottuln in der Fremde ein: Wie schon im Hinspiel (28:20), gewannen die Schützlinge von GWN-Trainer Stefan Göcke auch den zweiten Vergleich gegen den VfL Eintracht Mettingen. Dieses Mal setzten sich die Nottulner mit 30:24 (12:11) durch.

„Das war ein total wichtiger Sieg gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf, denn die Mannschaften hinter uns stabilisieren sich zusehends. Wir müssen vorsichtig sein, ganz schnell bist du wieder unten drin“, sagte Göcke, der vor zu früher Zufriedenheit warnt. „Die zwei Punkte tun uns gut. Jetzt können wir am Sonntag etwas entspannter ins Heimspiel gegen die starken Spartaner gehen.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 30 Minuten war Göcke nicht sonderlich zufrieden. Zwar führten die Grün-Weißen nach zehn Minuten mit 8:5, doch der Hausherr kämpfte sich wieder heran, sodass bei einer knappen Nottulner 12:11-Führung die Seiten gewechselt wurden.

„Wir sind schlecht in die Partie gekommen und haben aus dem Rückraum nicht getroffen. Auch nach einigen Spielerwechseln wurde es nicht besser. Die Hektik und die leichten Ballverluste konnten wir nicht abstellen“, berichtete Nottulns Handballlehrer.

Göcke stapfte angefressen in die Kabine. Das merkten seine Spieler schnell. „Ich bin in der Pause mal etwas lauter geworden“, so Göcke.

Offensichtlich brauchten die Grün-Weißen an diesem Tag aber die deutliche Ansprache, denn nach dem Seitenwechsel zogen sie schnell auf und davon. Über 16:12 und 20:15 setzten sie sich kontinuierlich ab und gewannen schließlich mit sechs Toren Vorsprung.

„In der zweiten Halbzeit haben wir endlich regelmäßig aus dem Rückraum getroffen, besonders bei Jörg Ruhnke lief es viel besser. Dadurch hatten wir auch mehr Platz am Kreis, den wir auch nutzten“, erklärte Göcke, der auch die Steigerung von Torhüter Philipp Schwaning erwähnte: „Bis zur 45. Minute war Philipp kein Faktor, dann bekam er endlich mehr Bälle zu fassen.“

Tore: Ruhnke (7/1), Frye (7/4), F. Wottke (3), Dietze (3), Poppe (3), Kracht (2), Bolle (2), Lechler (1), Weitkamp (1) und D. Wottke (1).