Trainerin Anna Donner verlängert bei GW Nottuln

Es ist nicht ihre Art, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Doch die Spatzen pfiffen es zuletzt von den Dächern. Anna Donner lagen einige interessante Angebote vor. Letztlich entschied sich die Trainerin der Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln jetzt aber für ihren Heimatverein und hängt ein weiteres Jahr dran. „Wir freuen uns ungemein, dass Anna bleibt. Sie ist nicht nur aufgrund ihrer menschlichen Art sehr beliebt bei ihrer Mannschaft, sondern auch aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz. Wir schätzen ihre Arbeit sehr“, sagt Lothar Ulrich, Fußball-Abteilungsleiter der Grün-Weißen aus dem Stiftsdorf.

Damit geht die 29-Jährige, die inzwischen mit ihrem Mann Clemens eine acht Monate alte Tochter namens Leni hat, im Sommer in ihr zwölftes Trainerjahr beim Club aus den Baumbergen. Zunächst war sie Coach im Jugendbereich, um im Dezember 2018 die Damenmannschaft vom glücklosen Hilmar Schinske zu übernehmen.

Die B-Lizenz-Inhaberin gibt jedoch zu, dass sie in diesem Jahr besonders lange zögerte, ihre Zusage zu geben. Schuld waren vor allem zwei interessante Angebote. „Ja, es stimmt. Ich hatte Angebote aus der Jugend-Bundesliga und der 3. Liga der Frauen vorliegen. Doch letztlich ist es einfach cool, mit dieser Nottulner Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und das Trainerteam ist ebenfalls super“, erklärt die Lehrerin für Sport und Ernährung, die im Sommer auch wieder mit einigen Stunden in ihren Hauptberuf einsteigen möchte.

Zu ihrem Trainerteam zählen Co-Trainer Matthias Feitscher, Torwart-Trainerin Maren Denter sowie Betreuer Helmut Geng. Alle drei stehen auch in der Saison 2022/23 zur Verfügung. Lediglich Co-Trainer Christopher Ender wird nach der laufenden Spielzeit aufhören.

Und wie es momentan aussieht, wird das Damenteam auch in der kommenden Serie wieder in der Landesliga antreten. Die Zweitvertretung der DJK Arminia Ibbenbüren führt die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung auf die auf Rang drei platzierten Nottulnerinnen an. Ibbenbüren hat zudem bisher eine Partie weniger bestritten. „Wir haben die Aufstiegschance selbst verspielt, da wir ein Mal gegen Recke und gleich zwei Mal Telgte wichtige Punkte liegengelassen haben. Das ist doppelt ärgerlich, weil wir in all diesen Spielen eigentlich besser als der Gegner waren.“

GWN tritt beim SC Gremmendorf an

Gibt es nun also den Angriff auf die Westfalenliga in der Saison 2022/23? „Wir wollen auf jeden Fall wieder oben mitspielen. Ob es dann für nach ganz oben reicht, hängt von vielen Unwägbarkeiten ab“, sagt Anna Donner. „Hätten wir einen Stürmerin, die regelmäßig 20 Tore pro Saison macht, dann würde ich den Aufstieg allerdings als Ziel ausgeben“, so die Übungsleiterin weiter. Doch diese Goalgetterin fehlt. Vielleicht kann Denise Waltering ja diese Rolle einnehmen. Die Leistungsträgerin ist gerade wieder nach ihrem Kreuzbandriss ins Training eingestiegen und hat in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt, dass sie eine Knipserin sein kann.

Doch neben einigen erfahrenen Spielerinnen haben die Grün-Weißen auch viel junges Gemüse in den Reihen. Ob sie das Zeug zum Aufstieg haben? Die Zeit wird es zeigen. Doch wenn ihnen eine etwas beibringen kann, dann Anna Donner. Nicht von ungefähr hatte sie auch eine Anfrage aus der Jugend-Bundesliga vorliegen.

Am Sonntag treten die Nottulner Landesliga-Damen um 15 Uhr beim Tabellensiebten SC Gremmendorf an. „Unser Kader ist sehr dünn. Aktuell sind noch zwei weitere Spielerinnen an Corona erkrankt und fallen aus, Sandra Schäfer ist zudem im Urlaub. Trotzdem wollen wir drei Punkte entführen. Sollten wir an die Leistung des letzten Spiels anknüpfen können, bin ich dennoch optimistisch, dass wir den nächsten Dreier holen werden“, sagt Anna Donner.