Trotz Hilfe von oben kein Punkt für GW Nottuln 2

Mit einer Heimniederlage verabschiedete sich GW Nottuln 2 am Donnerstagabend in die Winterpause. Die DJK SF Dülmen war vor dem gegnerischen Tor einfach effektiver.

„Wir haben gegen Nottulns erste Mannschaft gewonnen. Das war überragend“, sagte Marco Habicht, Trainer der DJK SF Dülmen, nach dem 3:2 (3:0)-Erfolg der Tiberstädter im vorgezogenen Meisterschaftsspiel. So ganz stimmt das nicht, denn die A-Liga-Mannschaft der Grün-Weißen setzte mit Marc Wenning-Künne, Friedrich Schultewolter, Oliver Leifken, Peter Stüve und Tobias Prekel lediglich fünf Akteure aus dem Westfalenliga-Kader ein.

Dennoch: Mit dieser Hilfe hätten die Gastgeber mehr erreichen müssen. Doch trotz 80 Prozent Ballbesitz waren die Nottulner im letzten Drittel völlig ungefährlich. GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif machte aus seinem Herzen daher auch keine Mördergrube: „Ich bin sehr enttäuscht, denn das war über weite Strecken brotlose Kunst. Mit einem Sieg heute hätte ich von einer super Runde bis zur Winterpause gesprochen, so ist es aber nur eine gute Runde.“ Dank des Dreiers überholten die Gäste die Nottulner in der Tabelle und sind jetzt Fünfter. Die Kicker aus dem Stiftsdorf rutschten auf Rang sieben ab, können am Sonntag aber noch von Darfeld überholt werden.

Die Platzherren hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, der letzte Pass kam indes nie an. Wesentlich effektiver agierten die Gäste: Nach zwei Eckbällen stand jedes Mal Kevin Schulte goldrichtig und brachte seiner Farben mit 2:0 in Front (10., 30.). „Bei beiden Ecken haben wir wie eine Schülermannschaft verteidigt“, ärgerte sich Abdul-Latif. Das dritte Dülmener Tor erzielte Andrej Sachabutdinov nach einem Pass von Abdel Rahman Allam praktisch mit dem Pausenpfiff.

In Hälfte zwei drängte die GWN-Reserve zwar auf den Anschlusstreffer, die Tore fielen aber erst, nachdem Gäste-Kicker Maxi Reiker nach einer Stunde berechtigt die Ampelkarte gesehen hatte. Friedrich Schultewolter gelang nach 67 Minuten das 1:3, Peter Stüve in der Nachspielzeit das 2:3. Mit dem Schlusspfiff hätten die Grün-Weißen fast doch noch das 3:3 markiert, aber Stüve traf nur die Latte. Das passte zum gebrauchten Tag der Gastgeber.