Turnierwoche in Hohenholte beginnt mit einem Kracher

Vorfreude ist die schönste Freude: So ist es auch bei Ewald Bussmann, der seit vielen Jahren die Turnierwoche in Hohenholte mitorganisiert. In diesem Jahr findet sie vom 22. bis zum 30. Juli statt.

Nach und nach nehmen auch die Kicker in den Baumbergen das Training wieder auf, um sich für die Saison 2022/23 fit zu machen. Für einige Vereine ist die Turnierwoche von GS Hohenholte dabei ein wichtiger Gradmesser, wie weit man in der Vorbereitung kurz vor dem Saisonstart ist. In diesem Jahr wird der „Volksbank-Baumberge-Cup“, wie er seit einigen Jahren genannt wird, vom 22. Juli (Freitag) bis 30. Juli (Samstag) durchgeführt. Es handelt sich um die neunte Auflage. „Die Turnierwoche gibt es aber natürlich schon viel länger, bestimmt 30 Jahre“, sagt Ewald Bussmann, der seit vielen, vielen Jahren das Turnier mitorganisiert. Jetzt gab der ehemalige Vorsitzende der Fußballabteilung die Gruppeneinteilung bekannt. In der Gruppe A kämpfen neben dem Turnierausrichter auch SW Havixbeck, SW Beerlage und der SV Langenhorst-Welbergen um den Einzug in die Finalrunde. In der Gruppe B tummeln sich neben den Dauergästen SC Nienberge und BSV Roxel II auch GW Nottuln II und nach einigen Jahren auch wieder A-Liga-Aufsteiger Arminia Appelhülsen. Die Turnierwoche wird in diesem Jahr am 22. Juli um 18.15 Uhr auf dem Teltheide-Sportplatz mit einem echten Kracher begonnen: Im Ortsderby empfangen die Gelb-Schwarzen aus Hohenholte die Schwarz-Weißen aus Havixbeck.