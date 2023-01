U 15 von GW Nottuln mit Sieg und Niederlage

Gleich zwei Vorbereitungsspiele bestritten am vergangenen Wochenende die U 15-Junioren von GW Nottuln: Am Samstag unterlag der heimische Landesligist beim SuS Neuenkirchen mit 0:2, am Sonntag besiegte das Team von Trainer Robert Schwering Vorwärts Wettringen mit 3:2 (1:2). „Wir haben im Moment 19 einsatzbereite Jungs. Wir wollten allen viel Spielzeit geben“, erklärte der GWN-Coach den Doppelpack.

In Neuenkirchen zeigte das Team in den ersten 20 Minuten eine gute Leistung, ehe nach der SuS-Führung (26.) nichts mehr zusammenlief. Zudem mussten vier GWN-Kicker den Platz angeschlagen verlassen, sodass die Grün-Weißen aufgrund fehlender Ergänzungsspieler die Partie nur mit neun Feldspielern beenden mussten. Das 2:0 fiel zwei Minuten vor dem Abpfiff.

Tags drauf im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter Vorwärts Wettringen ging der Gast mit einem Doppelschlag (18., 21.) in Führung. Noch vor der Pause gelang Benjamin Metelmann der Anschlusstreffer. Nach dem Wiederanpfiff war es erneut Metelmann, der auf Zuspiel von Zidane Saad zum 2:2 einnetzte (55.). Nur 60 Sekunden später gelang Saad dann sogar noch der Siegtreffer. „Mit dem Tor und der Vorarbeit hat sich Zidane für eine gute Leistung belohnt. Das hat mich für ihn gefreut, denn er war lange verletzt“, erklärte Robert Schwering, der auch Torhüter Eric Scheipers ein Sonderlob aussprach. „Eric hat einige tolle Paraden gezeigt und sogar einen Elfmeter abgewehrt. Dieser Sieg war wichtig für unserer Selbstvertrauen“, so der Nottulner Übungsleiter. Nächsten Samstag steht das finale Testspiel bei Borussia Münster an, ehe es am 11. Februar in Stadtlohn wieder um Punkte geht.

U 19: Klasse Vorarbeit von Noah Hörsting

Den Landesliga-Zwölften SuS Stadtlohn hatte sich Darius Schwering, Trainer der U 19 von GW Nottuln, ganz bewusst für das vorletzte Testspiel ausgesucht. „Diese Mannschaft spielt so, wie viele Gegner von uns in der Meisterschaft – sie stehen gegen uns zumeist sehr tief“, sagte der Coach, dessen Team nach 90 Minuten einen verdienten 1:0-Heimerfolg feierte. Das Ergebnis hätte jedoch viel deutlicher ausfallen müssen, doch die Grün-Weißen ließen beste Möglichkeiten liegen. Kurz vor Schluss wären die Platzherren für die Abschlussschwäche beinahe noch bestraft worden, denn der SuS traf mit einem Schuss den Pfosten. Das Tor des Tages erzielte Richard Hermann praktisch mit dem Pausenpfiff. Er profitierte dabei von einem sensationellen Chip-Ball von Noah Hörsting, der Hermann perfekt in Szene gesetzt hatte. Am nächsten Samstag (4. Februar) sind die Grün-Weißen nun um 13 Uhr beim SV Schermbeck gefordert. „Die Mannschaft ist in ihrer Bezirksliga Tabellenführer, außerdem spielt die erste Seniorenmannschaft in der Oberliga. Dieser Gegner ist sehr ambitioniert“, erhofft sich Darius Schwering, in dieser Partie weitere wichtige Erkenntnisse gewinnen zu können.