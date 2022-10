U 17-Junioren von GW Nottuln machen ihre Hausaufgaben

Die Jugendfußballer von GW Nottuln waren überkreislich am vergangenen Spieltag zweimal erfolgreich. Es gab allerdings auch zwei Niederlagen.

JSG Oeding/Weseke/Südlohn U 19 – GW Nottuln U 19 1:2

Einen verdienten Sieg feierten Nottulns U 19-Junioren im Verfolgerduell der Liga. „Wir hätten das Ergebnis durchaus noch höher schrauben können“, fehlte Nottulns Trainer Darius Schwering im Laufe des Spiels lediglich die Präsenz im gegnerischen Strafraum. Nach einer schwierigen Anfangsphase kamen die Nottulner nach fünf Minuten besser ins Spiel. Mit kontrolliertem Ballbesitzspiel gewannen sie mehr und mehr die Oberhand. In der 16. Minute war es dann soweit: Noah Hörsting bereitete überragend vor, Henning Austermann traf zum 1:0. Direkt nach dem Anstoß gewann GWN wieder den Ball und erhöhte durch Lukas Höing auf 2:0. Zwar gelang dem Platzherren noch vor der Pause der Anschlusstreffer (22.), doch dabei blieb es. „Trotz großer Personalprobleme kann ich vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen, da sie sehr kontrolliert gespielt hat“, freute sich Darius Schwering über eine gute Vorstellung seines Teams.

U 17 von GW Nottuln besiegt TuS Hiltrup Die U 17-Junioren von GW Nottuln dominierten beim 7:1-Heimerfolg den TuS Hiltrup nach Belieben. Foto: Johannes Oetz

GW Nottuln U 17 – TuS Hiltrup 7:1

Einen souveränen Sieg fuhren Nottulns U 17-Junioren gegen den Drittletzten TuS Hiltrup ein und blieben damit in der Bezirksliga Spitzenreiter vor den punktgleichen Rot-Weißen aus Ahlen. „Wir konnten heute mit Jan Kruse, Len Schoppmann, Tim Reichert, Elias Entrup und Henri Rohling viele Spieler einsetzen, die zuletzt lange verletzt waren“, freute sich GWN-Trainer Ingo Plaumann, dass sich sein Kader vor einer wichtigen Phase in der Meisterschaft wieder füllt. Am kommenden Samstag geht es zum Sechsten Ibbenbüren. Danach steht am 19. November das Kreispokal-Finale bei SW Holtwick an, ehe am 27. November der Tabellenvierte Warendorfer SU ins Stiftsdorf kommt. Zum Jahresabschluss treten die Grün-Weißen dann noch am 4. Dezember beim Dritten Borussia Münster an. Gegen Hiltrup stellten die Grün-Weißen die Weichen schon früh auf Sieg. Ceger Atalan (1.) und Jan Hölker (12.) sorgten mit ihren Toren für eine beruhigende 2:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel gelang GWN ein Doppelschlag: Simon Giemula stellte auf 3:0 (45.), Jan Hölker erhöhte auf 4:0 (47.). Thaddäus Tiefenbach (51.), Elias Tüns (59.) und erneut Ceger Atalan (80.) legten weitere Treffer für Grün-Weiß nach. Dem Gast gelang in Minute 53 lediglich der Ehrentreffer.

GW Nottuln U 15 – SC Greven 09 U 15 1:2

Wieder einmal blieben Nottulns U 15-Junioren ihrer Linie treu und ließen nach der guten Vorstellung vor einer Woche einen schlechten Auftritt folgen. „Das war eine katastrophale Vorstellung von der ersten bis zur letzten Spielminute“, wollte Nottulns Coach Robert Schwering nichts beschönigen. Auch wenn die kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfälle von Benjamin Metelmann und Johannes Wiesmann nicht unbedeutend waren, „war keiner dabei, der jetzt Verantwortung übernehmen wollte“, sagte der unzufriedene Nottulner Trainer. Dennoch führte seine Elf zur Pause mit 1:0. Nach dem einzigen guten Angriff erzielte Ben Brabender in der 35. Minute den Treffer. Nach dem Seitenwechsel versteckten sich die Nottulner allerdings weiterhin, sodass die Gäste durch zwei Treffer (50., 67.) die Partie noch drehten.

1. FC Gievenbeck U 13 – GW Nottuln U 13 3:0

Letztendlich in eine verdiente Niederlage einwilligen mussten Nottulns U 13-Junioren beim Gastspiel in Gievenbeck. Dabei gelang es den Grün-Weißen, die erste Hälfte lange offen zu gestalten und den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Erst kurz vor dem Pausenpfiff fiel der Führungstreffer für den FC. Als dieser kurz nach dem Wiederanpfiff durch einen sehenswerten Distanzschuss auf 2:0 erhöhte, war die Begegnung fast schon entschieden. Die Nottulner ließen zwar in ihren kämpferischen Bemühungen nicht nach, kamen aber kaum gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Stattdessen schraubten die Platzherren drei Minuten vor Spielende das Ergebnis auf 3:0. Gievenbeck verbesserte sich nach dem Sieg in der Tabelle auf Rang fünf, Nottuln rutschte auf den neunten Platz ab.