U 17 von GW Nottuln feiert einen Kantersieg

Ein Sieg, eine Niederlage und ein Remis: Das ist die Bilanz der überkreislich spielenden Jugendfußballmannschaften von GW Nottuln am zurückliegenden Spieltag.

SC Greven 09 U 19 - GW Nottuln 0:0

Im ausgeglichenen Topspiel kamen Nottulns U 19-Junioren über eine torlose Punkteteilung beim Tabellenführer nicht hinaus. Trotz zahlreicher Ausfälle gelang es den Grün-Weißen nach abwartender Anfangsphase, das Mittelfeldzentrum zu schließen, sodass die Platzherren es über die Außenbahnen probieren mussten. Doch deren zahlreiche Flanken und langen Bälle stellten Nottulns Defensive vor keine Probleme. Die Gäste ihrerseits vergaben zwei Chancen durch Lukas Höing und Luis Abeling. „Aufgrund der personellen Situation kann ich nur den Hut vor meinen Jungs ziehen“, zeigte sich Nottulns Coach Darius Schwering trotz des unbefriedigenden Resultats mit dem Auftritt seiner Schützlinge nicht unzufrieden. So bleibt es beim Sechs-Punkte-Rückstand auf den weiterhin ungeschlagenen Klassenprimus.

DJK Eintracht Coesfeld U 17 - GW Nottuln 0:8

Ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht wurden Nottulns U 17-Junioren beim Tabellenschlusslicht in Coesfeld. Bereits der erste Spielzug über mehrere Stationen führte zum Führungstreffer durch Simon Giemula. Nur drei Minuten später fiel Treffer Nummer zwei durch Ceger Atalan. Auch nach dem dritten Tor durch Leon Lovricic (12.) kannte das Spiel nur eine Richtung. Es folgte der große Auftritt von Kapitän Jan Hölker mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 18. und 34. Spielminute. „Wir haben uns für eine sehr konzentrierte und spielfreudige erste Halbzeit belohnt“, war Nottulns Trainer Ingo Plaumann voll des Lobes. Nach dem Wechsel übertrieben seine Schützlinge dann zwar das Einzelspiel, Simon Giemula traf dennoch auf 7:0 (53.). Erst nach einem dann vorgenommenen Fünffach-Wechsel verflachte die Partie. Den Schlusspunkt setzte Len Schoppmann mit dem achten Treffer (67.).

SuS Stadtlohn U 13 - GW Nottuln 4:0

Nach der neuerlichen Niederlage beim Tabellenfünften fehlten GWN-Trainer Peter Arning die Worte. In Stadtlohn gerieten die Grün-Weißen bereits früh in Rückstand (2.). Bis zum Pausenpfiff ließ der Gastgeber noch zwei weitere Tore folgen. Als es kurz nach Wiederanpfiff zum vierten Mal im Nottulner Gehäuse einschlug, war die Partie entschieden. „Wir sind nach vorne wie blockiert“, sieht Nottulns Coach Peter Arning weiterhin in der Offensive das Hauptübel der Negativserie. GWN bleibt damit Drittletzter.