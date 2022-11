U 17 von GW Nottuln holt den Pott

Sie waren als Favorit ins Spiel gegangen und kamen mit dem Druck am Ende klar: Die U 17-Junioren von GW Nottuln gewannen am Samstag das Kreispokal-Finale.

Die U 17-Jugend von GW Nottuln ist Pokalsieger! Mit 4:1 (0:0) gewann die Mannschaft von Trainer Ingo Plaumann am Samstag das Finale auf Kreisebene bei Schwarz-Weiß Holtwick. Lange hatte es danach nicht ausgesehen, erst nach einem Rückstand drehte Grün-Weiß auf. „Am Ende war es klar, aber das hätte auch ins Auge gehen können“, zollte der inmitten seiner jubelnden Mannschaft stehende Plaumann auch dem starken Endspielgegner Respekt.

In der ersten Hälfte sahen er und seine coachenden Co-Trainer Levi Eigen und Sammy Smaga zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Das klassenhöhere Nottuln hatte mehr Ballbesitz, der rechte Fluss im grün-weißen Angriffsspiel kam aber nicht auf. „Wir wollten es spielerisch lösen wie in der Liga, waren aber etwas zu umständlich“, bewertete Ingo Plaumann die erste Hälfte.

Holtwick unterdessen fand auf dem kleinen Kunstrasen immer mal wieder schnell den Weg vor das Tor von Lennart Riegelmeyer.

Drei große Gelegenheiten hatten die Grün-Weißen bis zum Seitenwechsel dennoch: Der schnelle Leon Lovrovic legte nach weitem Zuspiel den Ball zwar an Innenverteidiger Jasper Hüntemann und dem herauseilenden Torwart Finn Kettler, aber auch am Tor vorbei (25.). Jan Hölker fand mit einem Freistoß aus 18 Metern seinen Meister im auch sonst starken SWH-Schlussmann (35.). Und erneut Hölker zog einen Volleyschuss aus der Drehung über die Latte (40.).

Nach dem Wechsel ließ Grün-Weiß erneut drei Möglichkeiten aus, dann schlug Holtwick zu: Mit seinem Freistoß aus zentraler Position fand der starke Innenverteidiger Leandro Teuber die Lücke in Nottulns Mauer – das 1:0 in der 52. Minute hatte sich SWH verdient.

Fünf Minuten später hätte erneut Teuber per Kopf beinahe sogar zum 2:0 getroffen. Doch dann riss der Favorit das Spiel an sich: Schon im Gegenzug konnte Torwart Kettler einen platzierten Schuss von Ceger Atalan nur nach rechts abwehren, Lovrovic gab sofort wieder nach innen, wo Hannes Düpmann den Ball erlief und direkt verwandelte – sein 1:1 in der 58. Minute ließ das Spiel kippen. Das 2:1 für Nottuln erzielte der ballfertige Atalan nach einem starken Eins-gegen-Eins im Strafraum dann selbst (64.). Und nur eine Minute später besorgten der lange verletzte Flankengeber Lennard Göckener und sein Abnehmer Leon Lovrovic die Entscheidung. Das 4:1 in der 71. Minute schließlich – Ceger Atalan traf flach aus der Distanz – war für den Ausgang der Partie schon nicht mehr wichtig.

Nach dem Schlusspfiff lobte ein glücklicher Ingo Plaumann die Einstellung seiner Mannschaft: „Wir haben uns schwergetan. Aber nach dem Gegentor ging ein Ruck durch die Truppe“, hatte der Trainer einen echten Pokalfight gesehen.