U 17 von GW Nottuln ist am Ziel

Die Fußballabteilung von GW Nottuln durfte am Sonntag jubeln. Grund: Die U 17-Jugend besiegte Fortuna Gronau und spielt damit in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga.

Dafür haben sie viel trainiert: Nottulns U 17-Junioren durften am Sonntag den Bezirksliga-Aufstieg bejubeln.

Während des Saisonausklangs der Fußballabteilung von GW Nottuln am Sonntagabend (siehe weiteren Bericht) bat Abteilungsleiter Lothar Ulrich unter anderem Jan Hörr nach vorne. Der Trainer der U 17 hatte am Vormittag mit seinem Team durch den Heimsieg über Gronau das geschafft, wovon Ulrich zuvor viele Monate geträumt hatte: Alle Erstmannschaften der Jugendabteilung spielen wieder überkreislich. „Die U 17 hat damit die Lücke nach dem Abstieg in der Saison 2018/19 wieder geschlossen. Unsere U 19, U 17 und U 13 spielen damit in der nächsten Saison in der Bezirksliga, die U 15 sogar in der Landesliga“, sagte Ulrich.

Dank des hochverdienten Dreiers gegen Gronau kann die Nottulner B-Jugend, zu der auch die Co-Trainer Sammy Smaga und Levi Eigen sowie Betreuerin Diethild Schoppmann gehören, in den beiden noch ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Das Team, so Hörr, habe diesen Erfolg nicht einzelnen Spielern zu verdanken: „Unsere Stärke war vielmehr die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben zu Beginn der Saison zwar etwas gebraucht, um uns zu finden, doch dann wurde die große spielerische Qualität im Kader immer deutlicher.“

Ein Spiel wurde bisher erst verloren, der SV Gescher gewann am 3. Oktober mit 2:1 gegen Grün-Weiß. Später gab es noch ein Remis im Rückspiel gegen die Glockenstädter. Ein weiteres Unentschieden (2:2) notierte der Coach beim größten Verfolger VfL Billerbeck am 5. September. Die übrigen bisher gespielten Partien wurden allesamt gewonnen und dabei 126 Tore erzielt. Nur Billerbeck traf mit 144 Treffern häufiger. Dafür haben die Nottulner mit lediglich zwölf Gegentreffern eindeutig die beste Defensive.

„Wir haben den Aufstieg mit etwa der Hälfte der Spieler aus dem Jungjahrgang geschafft“, berichtet Hörr, der noch auf eine weitere Besonderheit aufmerksam macht: „Gerade in der Rückrunde hatten wir sehr viele Verletzte, darunter auch einige Langzeitverletzte. Wir wurden in dieser Zeit häufig von der C-Jugend unterstützt. Es gab Spiele, da musste ich sogar fünf C-Junioren aufstellen.“ Diese Situation, so der 24 Jahre alte Produktmanager weiter, habe aber auch dazu geführt, dass die Mannschaft phasenweise über sich hinauswuchs: „Jeder wusste, dass er alles geben muss.“

In der nächsten Spielzeit gehört Hörr gemeinsam mit Daniel Pilkewitz zum Trainerteam von Nottulns U 19-Cheftrainer Darius Schwering. Schön für den Noch-U 17-Coach: Er wird einige bekannte Gesichter aus seiner aktuellen Mannschaft in der A-Jugend wiedersehen und Schwering vielleicht verraten, wie man einen Aufstieg realisiert.