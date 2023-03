U 17 von GW Nottuln meldet sich zurück im Titelrennen

Zwei Siege feierten die überkreislich spielenden Jugendfußballmannschaften von GW Nottuln. Zwei Teams teilten sich mit dem Gegner die Punkte.

SpVgg Vreden U 19 - GW Nottuln 2:3

Mit einem etwas glücklichen 3:2 (1:1)-Erfolg im Spitzenspiel eroberten sich Nottulns U 19-Junioren den zweiten Tabellenplatz zurück. Die Anfangsphase gehörte aber dem Gastgeber, der früh in Führung ging (9.). GWN brauchte einen verwandelten Strafstoß von Lukas Höing, um ins Spiel zu kommen (24.). Die Platzherren blieben indes feldüberlegen und gingen in der 72. Minute abermals in Front. Doch GWN fand die passende Antwort: Eine punktgenaue Flanke von Luis Thoms beförderte Lukas Höing per Volleyabnahme zum 2:2 ins gegnerische Tor (75.). In der zweiten Minute der Nachspielzeit spitzelte Lukas Gesterkamp nach einem zu kurz geratenen Rückpass den Ball am gegnerischen Torhüter vorbei zum Auswärtssieg ins Tor. Nottulns Trainer Darius Schwering lobte den Kampfgeist seiner Mannschaft, die trotz großer Personalsorgen in den letzten Spielen gegen die drei Top-Teams der Liga sieben Punkte einfahren konnte.

GW Nottuln U 17 - SC Greven 09 2:1

Mit 2:1 setzte sich Nottulns U 17 im Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Greven durch. Grün-Weiß bleibt damit Dritter. Nach der 1:3-Niederlage des Tabellenführers RW Ahlen in Warendorf können die Grün-Weißen jetzt sogar wieder aus eigener Kraft Meister werden. Zum Spiel: Die Partie war zunächst von Taktik geprägt. Pech hatte Julian Masthoff, der mit seinem Schuss nur den Pfosten traf. Mit zunehmender Spieldauer erspielte sich Grün-Weiß ein optisches Übergewicht und ging durch Jan Kruse nach einem Eckball in Führung (28.). Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Dann schickte Davin Höing mit einem schönen Steilpass Simon Giemula auf die Reise, der auf 2:0 erhöhte (52.). Erst jetzt forcierten die Gäste ihre Offensivbemühungen, kamen aber erst in der Schlussminute zum Ehrentreffer. „Das war eine starke Teamleistung“, lobte GWN-Coach Ingo Plaumann seine Schützlinge.

GW Nottuln U 15 - 1. FC Gievenbeck 1:1

Ein Achtungserfolg gelang Nottulns U 15 beim 1:1 gegen Primus Gievenbeck. GWN-Torhüter Eric Scheipers musste zunächst früh eine Großchance abwehren. Doch nach und nach stellten sich die Nottulner besser auf die Spielweise des Tabellenführers ein und versuchten immer wieder, durch Chipbälle in frei Räume vorzustoßen. Zwei Chancen durch Len Brabender waren die Folge. Seine Klasse stellte der FCG in der 22. Spielminute unter Beweis, als er einen tollen Angriff durch Flemming Koster erfolgreich abschloss. Nach dem Wechsel egalisierten sich beide Teams, sodass es bis zur 67. Minute zu keinen nennenswerten Aktionen kam. Als dann aber Nottulns überragend aufspielender Kapitän Tim Held eine Freistoßflanke vor das Tor brachte, war Johannes Wiesmann per Seitfallzieher erfolgreich. Ein Traumtor! „Wir waren zwar körperlich unterlegen, konnten aber spielerisch mithalten“, sah Nottulns Trainer Robert Schwering mit dem guten Auftritt die starken Trainingsleistungen der letzten Woche bestätigt.

GW Nottuln U 13 - Fortuna Gronau 1:1

Unglücklicher kann es kaum kommen, denn Nottulns vom Abstieg bedrohte U 13-Junioren kassierten im Kellerduell gegen den direkten Tabellennachbarn aus der Grenzstadt das Tor zum 1:1-Endstand erst mit der letzten Aktion der Nachspielzeit. Gegen den Gast fanden die Schützlinge von Trainer Peter Arning gut ins Spiel, bestimmten die Partie und kamen auch zu einigen Chancen. Nachdem Jan Göckener in der elften Minute nur den Pfosten getroffen hatte, zielte er drei Minuten vor der Pause besser und brachte die Grün-Weißen in Führung. Auch nach dem Wechsel bestimmten die Nottulner das Geschehen auf dem Platz und ließen nichts zu. Die Vorentscheidung verpassten sie in der 44. Minute, als sie einen Foulelfmeter nicht nutzen konnten. So kam es, wie es kommen musste: Mit dem Abpfiff gelang dem Gegner noch der Ausgleich.