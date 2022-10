U 17 von GW Nottuln möchte vorlegen

Das hat es auch schon lange nicht mehr bei den Nachwuchsfußballern von GW Nottuln gegeben: Alle drei am Pokalwettbewerb teilnehmenden Teams stehen im Halbfinale auf Kreisebene. Während die Partien der U 19- und U 15-Junioren erst in der kommenden Woche ausgetragen werden, kämpft Nottulns U 17 bereits am Donnerstag (27. Oktober) um den Einzug ins Endspiel.

Die Schützlinge von Trainer Ingo Plaumann sind dabei ab 19 Uhr beim SuS Stadtlohn zu Gast. Dort treffen die beiden zur Zeit stärksten Kreisteams dieser Altersklasse aufeinander. Stadtlohns Trainer Florian Möller sieht das zumindest so und spricht vom „vorweggenommenen Endspiel“. Seine Elf präsentiert sich derzeit in der Landesliga in bestechender Form. Der aktuelle Tabellenzehnte besiegte am letzten Spieltag den bis dahin die Tabelle anführenden VfB Waltrop II mit 2:0.

Auch wenn den Platzherren sicherlich die Favoritenrolle zufällt, brauchen sich die Nottulner nicht zu verstecken, denn sie reisen als Tabellenführer der Bezirksliga an. Zwar fehlen Plaumann im Auswärtsspiel vier Spieler wegen einer Klassenfahrt, doch kann er dafür wieder auf die Offensivkräfte Leon Loviric und Lennard Göckener zurückgreifen. Vom Einsatz von Len Schoppmann nach mehrwöchiger Verletzungspause erhofft er sich zudem mehr Stabilität in der Defensive. „Wenn wir die Eigenfehler abstellen und unsere Möglichkeiten besser nutzen, sind wir sicherlich nicht chancenlos“, blickt Nottulns Coach gespannt der Begegnung entgegen.