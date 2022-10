U 17 von GW Nottuln steht im Pokalfinale

„Finale, Finale“, schallte es zigfach aus den Kehlen der U 17-Junioren von GW Nottuln nach dem Einzug ins Pokalfinale. Der grün-weiße Nachwuchs setzte sich am Donnerstagabend mit einem souveränen 2:0-Erfolg beim Landesligisten SuS Stadtlohn durch.

„Wir hatten mit einer größeren Offensivpower der klassenhöheren Gastgeber gerechnet“, zeigte sich Nottulns Coach Ingo Plaumann ein wenig überrascht vom Auftritt des SuS. Der Tabellenzehnte der Landesliga hatte zuletzt einen guten Lauf gehabt.

Am Donnerstag waren es aber die Grün-Weißen, die von Beginn an die Partie kontrollierten. Klare Einschussmöglichkeiten blieben aber auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Die Nottulner Führung fiel dann zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt: Kurz vor der Pause unterlief der herauseilende SuS-Torhüter einen lang gespielten Ball von Jan Hölker, sodass der ins Team zurückgekehrte Leon Lovricic aus 18 Metern nur noch ins leere Tor einschieben musste. Mit der Führung im Rücken wurde GWN nach der Pause noch stärker. Einen Eckball von Lovricic köpfte der freistehende Hölker in der 62. Minute zum bereits vorentscheidenden 2:0 ein. Von diesem Nackenschlag erholte sich Stadtlohn nicht mehr.

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freut sich Plaumann bereits auf das Pokalfinale am 19. November. Dann ist A-Kreisligist SW Holtwick der Gegner, der die JSG Südlohn/Oeding/Weseke mit 3:2 besiegte.

Zuvor sind Nottulns U 17-Junioren aber noch in der Meisterschaft gefordert. So gilt es am Sonntag um 11 Uhr im Heimspiel, die Tabellenführung der Bezirksliga gegen den Tabellenzehnten aus Hiltrup zu verteidigen.