U 17 von GW Nottuln vor Bonusspiel

Am Sonntag läuft die U 17 von GW Nottuln zum letzten Mal in diesem Jahr in einem Pflichtspiel auf. Es wartet vor heimischem Publikum noch einmal eine reizvolle Aufgabe.

Dieses Jahr 2022 läuft bisher super für die U 17-Junioren von GW Nottuln. Im Mai stieg die Mannschaft von Ingo Plaumann in die Bezirksliga auf, im November gewannen die Grün-Weißen das Kreispokal-Finale. Dadurch qualifizierten sich die B-Jugendlichen für den Verbandspokal. Am Sonntag heißt der Gegner in der ersten Runde dieses Wettbewerbs ab 11 Uhr im Baumberge-Stadion TSG Adler Dielfen. Mit einem Erfolg könnten die Plaumann-Schützlinge aus einem super- ein überragendes Jahr 2022 machen.

„Es ist schön für die Jungs, dieses Bonusspiel erreicht zu haben. Unser Gegner hat eine Anreise von über zwei Stunden vor sich. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil für uns“, sagt der Nottulner Trainer.

Der Kontrahent aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein ist in der Bezirksliga-Staffel 5 momentan Tabellenvierter. „Ich habe Erkundigen eingezogen. Da kommt eine spielstarke Mannschaft mit einer sehr guten Offensive auf uns zu. Die beiden TSG-Stürmer führen mit 16 und elf Treffern die Torjägerliste an. Diese beiden müssen wir stoppen.“ Unter anderem soll dafür Len Schoppmann sorgen, der von der Sechs in die Innenverteidigung zurückgezogen wird. Seinen Part im defensiven Mittelfeld wird Justus Masthoff übernehmen. „Justus hat sich diesen Einsatz von Beginn an verdient, denn er ist bei uns der trainingsfleißigste Spieler. Von 51 Einheiten hat er an 49 teilgenommen.“ Auch im Tor wird es eine Umstellung geben, denn Plaumann schenkt nach guten Trainingsleistungen Simon Marbeck das Vertrauen.

Eine Umstellung in der Offensive könnte es zudem beim Tabellenzweiten geben – allerdings unfreiwillig. „Im Abschlusstraining hat sich Jan Hölker am Knie verletzt. Wir wissen noch nicht, wie schlimm die Verletzung ist.“ Es wäre ein schwerwiegender Ausfall, denn Hölker führt die Torjägerliste in der Bezirksliga-Staffel 1 mit 14 Treffern an.