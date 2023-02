U 19 von GW Nottuln möchte im Titelrennen bleiben

Während die U 15-Junioren der Fußballabteilung von GW Nottuln das spielfreie Wochenende zu einem Testspiel bei Olympia Laxten nutzen (Anpfiff am Samstag um 12 Uhr), nehmen die drei anderen überkreislich spielenden Nachwuchsteams der Grün-Weißen nach dem Karnevalswochenende den Punktspielbetrieb wieder auf.

Richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf dürfte dabei die Begegnung der U 19-Junioren sein, die am Sonntag (Anstoß um 13.30 Uhr) beim noch ungeschlagenen Tabellenführer SC Greven 09 gastieren. Bei einem Rückstand von sechs Punkten wird es für die Schwering-Schützlinge vermutlich die letzte Chance sein, mit einem Sieg noch entscheidend ins Titelrennen eingreifen zu können. Das Hinspiel war hart umkämpft und endete mit einem 2:2.

Vor einer von der Papierform her leichten Aufgaben stehen die in der Bezirksliga auf Rang drei geführten Nottulner U 17-Junioren, die beim Tabellenletzten DJK Eintracht Coesfeld zu Gast sind (Anstoß am Sonntag um 11 Uhr). Die in diesem Jahr noch ohne Einsatz in einem Punktspiel anreisenden Schützlinge von GWN-Trainer Ingo Plaumann sollten allerdings gewarnt sein, denn die Coesfelder mussten sich zum Rückrundenstart nur knapp mit 3:4 dem Tabellenvierten Borussia Münster geschlagen geben.

Für die hohe 0:8-Hinspielniederlage wollen sich am Samstag (Anpfiff um 13.30 Uhr) Nottulns U 13-Junioren beim Tabellenfünften SuS Stadtlohn revanchieren. Punktgewinne sind jetzt auch unbedingt für den Drittletzten aus der Stiftsgemeinde von Nöten, um den Kontakt zum Tabellenmittelfeld nicht vorzeitig abreißen zu lassen.