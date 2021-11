U13 von GW Nottuln hat das Siegen nicht verlernt

Während die Begegnung der U19-Junioren von GW Nottuln kurzfristig auf den kommenden Samstag verlegt wurde, spielten die U15- und U13-Junioren der Grün-Weißen am zurückliegenden Wochenende überkreislich um Punkte.

FC Eintr. Rheine U15 – GW Nottuln U15 6:1

Eine deutlich zu hohe Niederlage kassierten Nottulns U15-Junioren beim Tabellenzweiten in Rheine. „In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie waren wir nicht einmal die schlechtere Mannschaft“, sah Nottulns Trainer Robert Schwering eine in dieser Höhe unverdiente Niederlage. Dabei begann es recht gut für Grün-Weiß, denn bereits nach zwei Minuten gingen sie durch Kilian Middendorf nach einem Eckball von Davin Höing in Führung. Doch auch die Gastgeber waren zweimal vor der Pause nach Eckstößen erfolgreich. Zudem haderte Schwering mit dem Unparteiischen, der dem Gastgeber seiner Meinung nach zwei unberechtigte Elfmeter zusprach. Bezeichnend war, dass nur ein Treffer aus dem Spiel erzielt wurde.

GW Nottuln U13 – FC Eintr. Rheine U13 3:1

Nottulns U13-Junioren können doch noch gewinnen: Nach vier Niederlagen in Folge bezwangen sie den Tabellenzweiten aus Rheine völlig verdient mit 3:1. Die Eintracht hatte zwar die erste Möglichkeit, doch der glänzend aufgelegte Nottulner Torhüter Julian Droste parierte in einer Eins-gegen-Eins-Situation. In der Folge neutralisierten sich beide Teams, wobei die Gastgeber durch aktives Pressing und gute Raumaufteilung kaum Chancen zuließen. Pech hatten die Grün-Weißen kurz vor der Pause, als der Ball nach einem Schuss von Lasse Görner in den Armen des FC-Torhüters landete. Durch eine Vielzahl an gewonnenen Zweikämpfen übernahmen die Nottulner nach dem Wechsel dann mehr und mehr die Spielkontrolle. In der 40. Minute war es soweit und Linus Höppener traf unhaltbar zum 1:0. Die Platzherren ließen nicht locker und erhöhten durch einen fulminanten Schuss von Mattes Meerkamp auf 2:0 (46.). Zwei Minuten später war es erneut Meerkamp, der ein hervorragendes Zuspiel von Max Lennartz nutzte. Der Sieg geriet trotz des Ehrentreffers der Gäste (55.) nicht in Gefahr. „Der Schlüssel zum Erfolg war unsere Defensive, die nur wenig zu ließ und immer wieder gekonnt die Gegenangriffe einleitete“, sah GWN-Coach Peter Arning seine Schützlinge für die harte Trainingswoche endlich einmal wieder belohnt.