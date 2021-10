U15 von GW Nottuln feiert Sieg vor Pokalhighlight

Einen souveränen 4:0 (2:0)-Heimsieg feierten die U15-Jugendfußballer von GW Nottuln am Samstag im Heimspiel gegen den weiterhin punktlosen Tabellenvorletzten SV Eidinghausen-Werste. „Trotz des Ausfalls von fünf Stammspielern haben wir die Partie über die gesamte Dauer bestimmt“, sah GWN-Trainer Robert Schwering einen verdienten Pflichtsieg seines Teams. In der 23. Minute erzielte Davin Höing auf Vorarbeit von Tim Held den Führungstreffer. Bereits vier Minuten später stellte Held selbst nach einem Zuspiel von Simon Oostendorp auf 2:0. Auch nach dem Wechsel bestimmte Nottuln die Begegnung. Für den standesgemäßen 4:0-Erfolg sorgten in den Schlussminuten mit ihren beiden Treffern Simon Oostendorp und Samuel Stannosek. Damit etablierte sich die Schwering-Elf in der Spitzengruppe der Landesliga.

Bereits am Dienstag (2. November) wartet auf die Grün-Weißen das nächste Highlight. Im Pokalhalbfinale treten sie um 18.30 Uhr beim Bezirksliga-Vierten Spielvereinigung Vreden an. „Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und ins Finale einziehen“, hofft Robert Schwering, nach der Partie den Endspieltag 20. November buchen zu können. Hannes Düpmann und Christian Meng werden indes fehlen, während bei Phil Thier und Simon Giemula noch Hoffnung auf einen Einsatz besteht.