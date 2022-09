U15 von GW Nottuln klettert in der Tabelle

Zwei Siege und eine Niederlage gab es für die überkreislich auflaufenden Nachwuchsfußball-Mannschaften von Grün-Weiß Nottuln am sechsten Spieltag

Zwei Siege und eine Niederlage gab es für die überkreislich auflaufenden Nachwuchsfußball-Mannschaften von Grün-Weiß Nottuln am sechsten Spieltag.

Vorwärts Wettringen U19 – GW Nottuln U19 2:1

Mächtig angefressen war Nottulns Trainer Darius Schwering nach dem Auftritt seiner Elf beim Tabellennachbarn Vorwärts Wettringen. „Vom Aufwärmen bis zur 70. Spielminute stimmte bei uns nichts“, so sein vernichtendes Urteil. Seine Schützlinge luden den Tabellendritten zu den beiden Treffern regelrecht ein, denn beide Gegentreffer (15., 37.) resultierten aus nachlässigen Ballverlusten.

Erst in der Schlussphase stellte sich GW Nottuln besser auf den Gegner ein. Es reichte aber nur noch zum Treffer von Max Schlerkmann per Volleyabnahme nach einem Eckstoß (71.). „Auch wenn die Platzherren wirklich nicht viel gemacht haben, hatten wir für unsere lasche Einstellung auch keinen Punkt verdient“, sagte ein enttäuschter Darius Schwering.

GW Nottuln U17 – Vorwärts Wettringen U17 3:2

„Wir mussten zum ersten Mal in dieser Saison bis zum Abpfiff zittern“, sagte Nottulns U17-Coach Ingo Plaumann, da der Tabellenfünfte aus Wettringen dem weiterhin mit einer makellosen Bilanz dastehenden Tabellenführer einen harten Kampf bot. Mit einer artistischen Einlage brachte Leon Lovricic die Grün-Weißen nach Hereingabe von Davin Höing zunächst in Front (21.). Ein Abwehrfehler ermöglichte den Gästen aber bereits fünf Minuten später den Ausgleich. GWN drückte weiterhin und kam noch vor der Pause durch einen sicher verwandelten Handelfmeter von Jan Hölker zur erneuten Führung.

Hölker war auch Vorbereiter des dritten Treffers durch Simon Giemula (59.) Richtig spannend wurde es nach dem Anschlusstreffer der Gäste zehn Minuten vor dem Abpfiff. Wettringen warf nun alles nach vorne. So ergaben sich für die Nottulner Konterchancen, die aber ungenutzt blieben. Am Ende feierte der Platzherr, der ohne drei Stammspieler antrat, einen verdienten Erfolg. Lange ausruhen können sich die Plaumann-Schützlinge aber nicht, denn bereits am Mittwoch gastieren sie um 19.30 beim Tabellenfünften RW Ahlen.

GW Nottuln U15 – Heide Paderborn U15 3:0

Einen verdienten Erfolg feierten Nottulns U15-Junioren gegen den Aufsteiger aus Paderborn. Die Schützlinge von Trainer Robert Schwering kamen von Beginn an gut ins Spiel. Und als sich dann Zidane Saad aus 25 Metern ein Herz fasste, führte GWN nach zehn Minuten mit 1:0. Ganze fünf Minuten später erfolgte eine Kopie des ersten Treffers. Jetzt war es Kapitän Tim Held, der aus halbrechter Distanz den Gästetorhüter überwinden konnte. Weitere Möglichkeiten, etwa durch Benjamin Metelmann, blieben aber in der Folge aber ungenutzt. Etwas schläfrig starteten die Nottulner in die zweite Hälfte.

„Da waren wir nicht richtig da“, war Robert Schwering aber ansonsten zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Aber auch in dieser Phase reichte es nur zu einem Abseitstreffer der Gäste. Seine sehr gute Leistung krönte schließlich Benjamin Metelmann mit dem dritten Treffer in der 58. Spielminute. Vorausgegangen war ein Nottulner Ballgewinn mit anschließender Vorlage von Len Brabender. Mit dem zweiten Saisonerfolg verbesserte sich der Nottulner Landesligist auf den siebten Tabellenplatz.