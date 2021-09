U19-Team von GW Nottuln legt nach

Ein Sieg und zwei Niederlagen war die Bilanz der überkreislich spielenden Jugendfußballmannschaften von GW Nottuln am zurückliegenden Spieltag.

FC Epe U19 –

GW Nottuln 0:3

Dank des zweiten Dreiers in Folge verbesserten sich Nottulns U19-Junioren in der Bezirksliga auf den fünften Tabellenplatz. Die Grün-Weißen übernahmen beim Schlusslicht früh das Kommando auf dem Platz. Nachdem Fabian Plesker zunächst noch den Pfosten getroffen hatte, konnte Lasse Wagner einen Fehler in der Hintermannschaft der Gastgeber zum Führungstreffer nutzen (13.). Auch wenn die Eperaner etwas stärker in die zweite Halbzeit starteten, blieben die U19-Junioren aus dem Stiftsdorf das bessere Team und fanden mit einem Doppelschlag durch Lasse Wagner (70.) und Fabian Plesker (72.) die passende Antwort. Im Anschluss ließ GWN einige Chancen liegen, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. „Der Sieg nach einem soliden Spiel von uns ist verdient. Wir waren die überlegene Mannschaft. Mir hat gefallen, dass uns deutlich mehr eingefallen ist als noch vor ein paar Wochen“, erklärte Nottulns Trainer Darius Schwering und fügte hinzu: „Dennoch werden wir das Spiel nicht überbewerten. Wir sind immer noch in einer Phase, in der wir unsere schlechten Ergebnisse vom Saisonstart aufholen müssen. Dementsprechend gilt es für alle, weiter fokussiert zu bleiben. Nächste Woche wartet mit dem SV Gescher unser Tabellennachbar, der ein unangenehmer Gegner ist.“

SV Rödinghausen U15 2 –

GW Nottuln U15 1:0

Nächster Rückschlag für Nottulns U15: Der heimische Landesligist unterlag beim Tabellenachten in Rödinghausen knapp mit 0:1. Damit rutschte GWN in der Rangliste auf Platz sechs ab. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das Spiel gewonnen hätten, wenn die Spieler sich nicht andauernd über Entscheidungen des Schiedsrichters oder andere Kleinigkeiten aufgeregt hätten“, war Nottulns Übungsleiter Robert Schwering unzufrieden mit der Disziplin seines Teams. Die Grün-Weißen hatten gegen einen tief stehenden Gegner zwar oft den Ball, wurden allerdings zu selten zwingend. Zwei gute Einschussmöglichkeiten ergaben sich allerdings für Elias Tüns und Simon Giemula, die sie jedoch nicht nutzen konnten. In der zweiten Hälfte unterliefen den Gästen viele unnötige Ballverluste. „Wir haben Rödinghausen damit stark gemacht“, erklärte Robert Schwering, der in der 52. Minute das Siegtor des Platzherren mitansehen musste.

GW Nottuln U13 –

Preußen Münster 2:4

Mit dem Nachwuchs des SC Preußen Münster hatten die Nottulner einen großen Namen zu Gast, der sich im Spitzenspiel der Bezirksliga am Ende auch als zu stark erwies und die drei Punkte entführte. „Ich habe ein gutes Spiel gesehen“, lobte Nottulns Trainer Peter Arning die beiden bis dahin noch verlustpunktfreien Teams. Der GWN-Coach freute sich, dass die Preußen fast bis zum Schlusspfiff um den Erfolg bangen mussten. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit brachte der Favorit den Sieg unter Dach und Fach. Bis dahin war Grün-Weiß über weite Strecken ebenbürtig gewesen. Die Adlerträger legten los wie die Feuerwehr: Schon nach 20 Sekunden zappelte der Ball im Nottulner Netz. Doch die Gastgeber reagierten schnell und glichen durch den bestens aufgelegten Max Lennartz aus (6.). Das Remis zum Seitenwechsel ging in Ordnung. Nach Wiederbeginn waren die Münsteraner überlegen und gingen nach einem Eckball abermals in Führung (38.). In der 48. Minute bejubelte der Gast nach einem weiteren Treffer sogar die vermeintliche Vorentscheidung. Aber der SCP passte hinten nicht auf. Tom Brülle war plötzlich zur Stelle und verkürzte auf 2:3 (52.). In der Nachspielzeit fiel dann aber noch das Tor zum 2:4-Endstand.

Am heutigen Dienstag (21. September) geht es für Nottulns U13-Junioren schon weiter, wenn sie in der ersten Pokalhauptrunde zum B-Ligisten Westfalia Osterwick reisen. Die Grün-Weißen sind in dieser Begegnung klarer Favorit.