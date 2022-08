U19 von GW Nottuln kommt über Remis nicht hinaus

Die überkreislich auflaufenden Jugendfußballmannschaften von GW Nottuln spielten am zweiten Spieltag wie folgt.

GW Nottuln U 19 – SC Greven 09 U 19

2:2

Leistungsgerechte Punkteteilung in einer intensiv geführten Partie. Die Anfangsphase gehörte den Platzherren, die jedoch die ersten Gelegenheiten nicht nutzen konnten. Besser machten es die Gäste, die ihre zweite Chance zur Führung nutzten (24.). GWN fand aber trotz des Rückstands eine schnelle Antwort und glich fünf Minuten später durch Magnus Höing aus. Nach dem Wechsel hatten die Grevener mehr Ballbesitz, da die Grün-Weißen etwas tieferstehend begannen. Doch die Schützlinge von GWN-Trainer Darius Schwering blieben durch Konter gefährlich. Einen dieser schnellen Angriffe nutzte Richard Hermann nach tollem Pass von Lukas Höing zum 2:1 (53.). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Grün-Weißen die gute Chance auf den Ausbau der Führung verpassten. 09 machte es vor dem Tor besser und traf in der 69. Spielminute zum 2:2. Auch in der Schlussphase schenkten sich beide Teams nichts, es blieb jedoch bei der leistungsgerechten Punkteteilung.

GW Nottuln U17 – DJK E. Coesfeld U17

9:0

Nach zwei Spieltagen führen Nottulns U17-Junioren als Aufsteiger die Tabelle der Bezirksliga an. Trotz des Ausfalls von acht Spielern ließen sie dem Gast beim 9:0 (2:0) nicht den Hauch einer Chance. Es dauerte zunächst bis zur 20. Minute, ehe Jannes Dorenkamp nach toller Flanke von Leon Lovric per Kopf den Führungstreffer markierte. Klare GWN-Chancen blieben anschließend ungenutzt, ehe Len Schoppmann auf 2:0 erhöhte (28.). Als kurz nach dem Wiederanpfiff Dorenkamp der dritte Treffer gelang, war die Partie entschieden. Neben einem Eigentor waren weitere Treffer durch Simon Giemula (2), Jan Hölker und Justus Masthoff und nochmals Dorenkamp die Folge. Bezeichnend für die Nottulner Dominanz war, dass Torhüter Niklas Jansen nur zweimal eingreifen musste.

GW Nottuln U13 – SuS Stadtlohn U13

0:8

„Wir haben völlig zu Recht verloren“, sah Nottulns Coach Peter Arning seine Schützlinge chancenlos im ersten Heimspiel der Saison. Das Unheil nahm dabei bereits in der vierten Minute seinen Lauf, als die Gäste erstmals einnetzten. In der Nottulner Abwehr passte die Abstimmung nicht, sodass die robusten und schnellen Stadtlohner Stürmer nach Belieben kombinieren konnten. So lag GWN zur Pause bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Nach dem Wechsel änderte sich nichts. Erst gegen Spielende ergaben sich noch zwei Nottulner Chancen zur Ergebniskosmetik, doch Jona Auffenberg und Till Große Frerick scheiterten.