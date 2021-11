U19 von GW Nottuln mit Rückenwind ins Pokalspiel

Vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch (3. November) in Nottuln setzte sich die U19-Jugend von GW Nottuln in der Meisterschaft mit 8:1 (3:0) beim VfL Sportfreunde Lotte durch. Dank des sechsten Dreiers im achten Spiel rückten die Schützlinge von Trainer Darius Schwering auf den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga vor.

In Lotte erwischten die Grün-Weißen einen Start nach Maß und führten bereits nach vier Minuten durch einen Treffer von Lasse Wagner mit 1:0. Nach Vorarbeit von Leon Diem erhöhte Noah Hörsting nach einer Viertelstunde auf 2:0. Per Foulelfmeter, Lasse Wagner war im Strafraum gefoult worden, stellte Leon Diem auf 3:0 (25.). Auch nach dem Wechsel setzte sich die Nottulner Dominanz fort. Fabian Kemper (47.), Justus Große-Westermann (59.), Carlo Schürmann (69.), Fabian Plesker (71.) und Jarne Göhner (89.) sorgten mit ihren Toren für den deutlichen Endstand. Der Platzherr hatte zwischenzeitlich zum 1:7 (76.) getroffen. „Auch wenn das Ergebnis so hoch ausgefallen ist, können wir es noch besser“, zeigte sich Darius Schwering selbstkritisch.

Am heutigen Mittwoch geht es mit einem Fußball-Leckerbissen auf dem Kunstrasenplatz 2 in Nottuln weiter: Die U19 der Grün-Weißen trifft um 19 Uhr im Pokal-Halbfinale auf den SuS Stadtlohn. „Die Gäste stellen ein Team auf sehr hohem Landesliganiveau“, weiß Nottulns Trainer. Insbesondere warnt er vor dem schnellen Umschaltspiel der Gäste. Auch am letzten Spieltag zeigte sich der SuS von seiner besten Seite, als er Vreden mit 2:0 besiegte und auf den dritten Tabellenplatz vorrückte. Verstecken müssen sich Nottulns U19-Junioren nach neun Pflichtspielsiegen in Folge aber auch nicht.

U13 enttäuscht in Gievenbeck

Mit der vierten Niederlage in Folge hält der Abwärtstrend der U13-Junioren von GW Nottuln an: Beim 1. FC Gievenbeck unterlag das Team von Trainer Peter Arning mit 0:1 (0:0) und bleibt damit Drittletzter. Gegen den favorisierten Platzherren fehlte den Grün-Weißen wieder einmal das Spielglück. Die in der Abwehr sicher stehenden Nottulner um den guten Torhüter Julian Droste gestalteten die Partie zunächst ausgeglichen. Der GWN-Schlussmann sollte dann Mitte der ersten Spielhälfte nach Ansicht des Unparteiischen einen gegnerischen Stürmer zu Fall gebracht haben. Der daraus resultierende Strafstoß ging aber über das Tor. Auf der anderen Seite verpasste Max Lennarts die große Chance zum Führungstreffer. Das Tor des Tages fiel in der 35. Minute. Die Gäste kämpften aber weiter und hatten erneut durch Lennarts die große Chance zum Ausgleich. Mit vereinten Kräften hielten die Platzherren ihr Gehäuse jedoch sauber. „Am Ende fehlte nicht nur das Glück, sondern auch der letzte Wille“, zeigte sich Arning vom Auftritt seines Teams enttäuscht.