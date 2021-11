U19 von GW Nottuln nach Drama im Finale

Das war nichts für schwache Nerven: Als Lasse Wagner zu seinem Strafstoß im Elfmeterschießen des Kreispokal-Halbfinals gegen den SuS Stadtlohn antrat, war dem U19-Stürmer von GW Nottuln klar: „Wenn ich jetzt treffe, dann sind wir im Finale.“ Der Bösenseller blieb cool und schickte den SuS-Keeper in die falsche Ecke. 4:3! Die Grün-Weißen hatten tatsächlich die Sensation geschafft und den Landesligisten geschlagen. Der Jubel kannte keine Grenzen.

U19 von GW Nottuln gewinnt das Pokal-Halbfinale Luis Cirtaut (l.) grätscht hier gegen Nottulns Noah Hörsting. Foto: Markus Höppener Stadtlohns Phil Dornbusch (l.) eilt hinter Justus Große-Westermann her. Foto: Markus Höppener Luca Kreielkamp (l.) kommt nicht an den Ball, weil Fabian Plesker das Leder geschickt abschirmt. Foto: Markus Höppener Lasse Wagner (l.) kommt hier gegen Johan Schlüter zu spät. Foto: Markus Höppener Nottulns Keeper Jonas Gottheil hält den Elfmeter von Luca Bodon. Foto: Markus Höppener Nichts zu machen für SuS-Keeper Florian Burlage: Lasse Wagner verwandelte den letzten Nottulner Elfer. Foto: Markus Höppener Da darf man ausflippen: Lasse Wagner jubelte ausgelassen nach dem entscheidenden Elfmeter. Foto: Markus Höppener

„Wir freuen uns riesig. Gegen den Ball haben wir noch nie so gut gearbeitet wie heute“, freute sich unmittelbar nach dem Abpfiff Nottulns Trainer Darius Schwering. Und als der Coach vernahm, dass auch das Endspiel am 20. November (Samstag) im Stiftsdorf ausgetragen wird, kam in ihm bereits Vorfreude hoch: „Das ist echt super! Zwei Pokal-Heimspiele nacheinander hatten wir auch schon lange nicht mehr.“

Die 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz 2 waren von Beginn an von der Taktik geprägt. Beide Mannschaften verteidigten vorzüglich und ließen keine echte Chance des Gegners zu. Eine Ausnahme bildete die 85. Minute, als dem Gast beinahe spät noch der entscheidende Treffer gelungen wäre: Der Schuss des SuS-Akteurs aus aussichtsreicher Position flog jedoch über die Latte des Nottulner Gehäuses. „Wir hatten eigentlich nur eine wirklich gute Szene, um aus dem Spiel heraus zu einem Treffer zu gelangen. Lasse Wagner wurde allerdings in der 20. Minute im letzten Moment noch gefoult. Das hätte für Stadtlohn brenzlig werden können“, erklärte Darius Schwering.

So aber neutralisierten sich die beiden Teams in der regulären Spielzeit. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Nach zwei Schützen lagen die Grün-Weißen mit 2:1 vorne, da Nottulns Torhüter Jonas Gottheil den zweiten SuS-Elfer abwehren konnte. Nach vier Schüssen stand es aber 3:3, da auch SuS-Torhüter Florian Burlage den Elfmeter von Carlo Schürmann halten konnte. Nun wurde es dramatisch: Zunächst schoss Stadtlohns fünfter Schütze das Leder in den Nottulner Nachthimmel, dann trat Lasse Wagner mit dem Ball an den ominösen Punkt. Das Ende ist bekannt.

Im Endspiel am 20. November (Samstag) empfangen die Nottulner nun um 14 Uhr die DJK Eintracht Coesfeld, die sich im Duell der beiden A-Ligisten souverän mit 5:0 gegen den überforderten SV Heek durchsetzte.