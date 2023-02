Unverdienter Testspielerfolg für GW Nottuln

Vier der insgesamt sieben Tore fielen erst ab der 86. Minute.

Doch so unterhaltsam die Partie für Außenstehende auch war, Trainer Roland Westers hatte am Spielfeldrand wenig zu lachen. „Die erste Halbzeit war noch ganz ordentlich. Die zweite war allerdings extrem schlecht. Das Passspiel wurde noch schlechter als es eh schon war, wir haben den eigenen Mitspieler nicht mehr gefunden und ohne Körperspannung gespielt. So sollten wir uns in der Meisterschaft nicht präsentieren“, konnte er seinen Frust über die Leistung seiner Schützlinge nicht verstecken.

Während die Grün-Weißen das Geschehen in den ersten 45 Minuten zunächst noch kontrollierten, gaben sie die Partie im zweiten Durchgang komplett aus der Hand. Statt eigener Chancen gab es Möglichkeiten für den Gegner, statt weitere Tore zu erzielen, mussten die Jungs aus den Baumbergen Gegentreffer schlucken.

Nachdem Felix Hesker Nottuln mit einem Abstauber in Führung gebracht hatte (37.), drehte Wiemelhausen in der Folgezeit das Spiel. Ein schnell vorgetragener Konter sorgte in der 51. Minute für den Ausgleich. Den Treffer zum 2:1 erzielten die Gastgeber nach einem Eckball per Kopf (75.).

„Dass wir am Ende noch gewonnen haben, ist komplett unverdient“, sagte Westers. Semih Daglar mit einem direkt verwandelten Freistoß (86.) und Peter Stüve, der einen Schuss ins Tor abfälschte (87.), brachten ihre Mannschaft spät wieder auf die Siegerstraße. Einen erneuten Konter zum 3:3 (88.) egalisierte Stüve kurz vor Schluss, als er nach einem Abpraller des gegnerischen Torhüters am schnellsten reagierte und den Ball über die Linie bugsierte (90.). Der Sieg verbesserte die Laune des Trainers jedoch nicht. „Über die zweite Halbzeit müssen wir intern noch reden.“