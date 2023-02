Volksbank Nottuln bleibt Sponsor der U 19

„Wir freuen uns, dass wir den heimischen Fußball finanziell unterstützen können“, sagt Egbert Messing, Vorstandsmitglied der Volksbank Nottuln, und bestätigt gerne die Fortsetzung der Team-Patenschaft mit den U 19-Fußballjunioren von GW Nottuln. „Wir hoffen, dass wir dadurch mithelfen können, dass die Mannschaft sportliche Erfolge erreicht, denn wir wissen, dass ohne finanzielle Unterstützung nicht viel zu machen ist.“

Egbert Messing traf jetzt im Baumberge-Stadion auf Jugendobmann Nils Uhde und U 19-Coach Darius Schwering. Durch die finanzielle Unterstützung konnten nun Trikots und Aufwärmpullover für die Spieler angeschafft werden. „Wir sind damit in unserer Liga sicher eine der am besten ausgestatteten Mannschaften“, ist Darius Schwering stolz. Die Volksbank Nottuln ist bereits seit 2016 offizieller Teampate der U 19 und hat nun für weitere drei Jahre ihre Unterstützung zugesagt. Diese Bindung über 36 Monate an eine Mannschaft ist gerade im Bereich des Nachwuchsfußballs noch unüblich. Der Verein hat durch dieses Konzept indes über einen längeren Zeitraum Planungssicherheit und kann höhere sportliche Ziele anpeilen.

Diese Unterstützung habe auch dazu beigetragen, dass der U 19 in der Saison 20/21 der erfolgreiche Wiederaufstieg in die Bezirksliga gelang und sogar der Kreispokal in der vergangenen Saison gewonnen werden konnte. Aktuell belegt die Mannschaft den dritten Tabellenplatz.

Jugendobmann Nils Uhde war wichtig zu erwähnen, dass es nur mit Hilfe solcher Patenschaften und anderer Sponsoring-Maßnahmen möglich sei, die Philosophie von GW Nottuln umzusetzen: Dass der Verein als Ausbilder den eigenen Nachwuchs an die Westfalenliga-Mannschaft im Seniorenbereich heranführt. Das sei in der Vergangenheit bereits erfolgreich praktiziert worden und man sei zuversichtlich, dass auch nach dieser Saison einige U 19-Spieler den Sprung ins Westfalenliga-Team schaffen werden.