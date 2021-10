Vorne muss es bei GW Nottuln besser werden

In der Offensive tat sich bei Fußball-Westfalenligist GW Nottuln zuletzt zu wenig. Das wollen die Grün-Weißen im Auswärtsspiel am Sonntag in Tengern besser machen.

„Wenn ich an einem Montagmorgen wach werde und ich habe am Sonntag keinen Punkt geholt, dann nervt mich das schon etwas“, gibt Yannik Gieseler zu. Am vergangenen Montag war es wieder einmal so weit, denn am Tag zuvor hatte seine Mannschaft, der Fußball-Westfalenligist GW Nottuln, beim 0:1 gegen Kinderhaus die erste Saisonniederlage kassiert. Am nächsten Montag hofft Nottulns Trainer wieder mit einem besseren Gefühl aufzuwachen. Dazu bedarf es jedoch im besten Fall eines Auswärtssiegs des Tabellenfünften aus den Baumbergen beim Vorletzten TuS Tengern. Die Partie wird um 15 Uhr angepfiffen.

„Das ist eine unserer weitesten Auswärtsfahrten. Mit dem Bus werden wir bestimmt zwei Stunden unterwegs sein“, hat sich Gieseler die 130 Kilometer lange Strecke genauer angesehen. Umso schöner für die Rückfahrt wäre es natürlich, wenn die Grün-Weißen Punkte im Gepäck hätten.

Doch zuletzt kamen die Nottulner etwas aus dem Tritt. Nach den Siegen zu Saisonbeginn gegen den Lüner SV und den SC Peckeloh, gab es anschließend zwei Unentschieden gegen Hiltrup und Erkenschwick. Und dann die Pleite vor wenigen Tagen gegen Kinderhaus. „Uns ist zuletzt die Torgefährlichkeit abhanden gekommen. Zwei Tore aus drei Spielen sind einfach zu wenig. Die Strafraumbesetzung war in diesen Partien auch nicht gut. Hinzu kam, dass Semih Daglar weniger gute Aktionen nach vorne hatte als normalerweise.“

TuS Tengern weit unten in der Tabelle

Und der Kontrahent? Der TuS Tengern steht zwar weit unten in der Tabelle, doch auch hier sollte man sich die Entstehungsgeschichte dieser Platzierung etwas genauer anschauen. „Tengern hatte schon einige heftige Gegner mit dem Delbrücker SC, Mesum, Gievenbeck, Espelkamp und Lüner SV. Das ist eine ganz unangenehme Serie. Durch diese Mühle müssen wir noch durch“, gibt Gieseler noch nicht so viel auf die Tabelle. Der Gegner werde von einem erfahrenen Trainer trainiert und habe mit Kapitän Magnus Giersdorff „eine absolute Waffe“ bei Standards. „Der Mann weiß, was man mit einem ruhenden Ball machen muss.“

Was man mit dem Leder anfangen kann, weiß aber auch Daniel Feldkamp. Nottulns zweikampfstarker Sechser ist aus den Flitterwochen zurück und steht wieder im Kader. „Von Beginn an wird er aber nicht auflaufen. „Friedrich Schultewolter wird seine Chance erhalten. Die hat er sich durch eine erstklassige Einstellung auch verdient“, sagt der GWN-Übungsleiter, der neben den Langzeitverletzten auch auf Innenverteidiger Max Wenning (Urlaub) verzichten muss.