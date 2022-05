Vreden 2 sichert sich bei GW Nottuln Remis

Erzielte in seinem Abschiedsspiel drei Tore: Kreisläufer Tobias Last.

Die Kreisliga-Handballer der DJK Grün-Weiß Nottuln können das Leder aus der Hand legen. Im letzten Saisonspiel wollten sie dem Spitzenreiter TV Vreden 2 ein Bein stellen und sich noch ein kleines Hintertürchen offen lassen. Doch die junge, abgezockte Truppe aus dem Westmünsterland hatte etwas dagegen und sicherte sich mit 20:20 einen Punkt.

Damit ist der TV Vreden 2 von der Spitze kaum noch zu verdrängen. Dazu müsste die Mannschaft ihre beiden letzten Spiele verlieren.

Die Grün-Weißen, bei denen Kreisläufer Tobias Last sein letztes Spiel machte, taten sich in der Deckung schwer gegen die eingespielten Gäste aus Vreden. Schließlich spielt die Mannschaft seit der D-Jugend zusammen. So mussten die Gastgeber immer einem knappen Rückstand nachlaufen. Zur Pause hieß es 11:12. Nach der Halbzeit steigerten sich die Torhüter Philipp Schwaning und Dennis Krieger zwar, doch die Löcher in der GWN-Abwehr blieben. Mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich war den Schützlingen von GWN-Coach Stefan Göcke nicht vergönnt, da die Grün-Weißen zahlreiche Torgelegenheiten ausließen. Allerdings überzeugte die Dülmener Achse mit Christoph Bolle und Tobias Last. Letzterer profitierte am Kreis vom blinden Verständnis mit seinem „Kumpel“.

„Wir haben an die 20 Fahrkarten geworfen“, ärgerte sich Nottulns Trainer Stefan Göcke über die Unkonzentriertheiten seiner Spieler im Abschluss. Immerhin rissen seine Schützlinge zum Schluss das Steuer noch einmal herum, als sie 18:20 in Rückstand lagen. In Unterzahl blieben sie zunächst ohne Gegentor, ehe Carsten Weitkamp und Christoph Bolle in den beiden Schlussminuten für den Ausgleich sorgten. Nach einer Glanzparade von Schwaning kamen die Grün-Weißen noch einmal in Ballbesitz, doch Vredens aufmerksamer Schlussmann parierte den Wurf vom angeschlagenen Jörg Ruhnke.

„Eigentlich wäre der Sieg auch nicht verdient gewesen“, trauerte Nottulns Übungsleiter der Chance nicht lange hinterher und lud die Zuschauer im Namen der Mannschaft zum geselligen Saisonausklang ein. Für den Verein „Nottuln & Friends“, der sich für sozial Bedürftige einsetzt, stand eine Spendendose bereit.

GWN-Tore: Carsten Weitkamp (6), Jörg Ruhnke (4), Tobias Last (3), Florian Poppe (3), Christoph Bolle (2), Pascal Dietze (1/1), Yannis Frye (1/1).