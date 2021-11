Vreden gewinnt gleich zwei Endspiele

Bernd Dönnewald, Mitglied im Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld, überreichte am vergangenen Samstag nach dem Kreispokalfinale den „Pott“ an die U19-Junioren von GW Nottuln. Die Grün-Weißen hatten sich zuvor in einer umkämpften Begegnung mit 1:0 gegen die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS durchgesetzt (wir berichteten). Auch Dönnewald, der im Kreis für sein umfangreiches Fachwissen im Bereich Jugendfußball bekannt ist, konnte sich nicht erinnern, wann letztmals eine A-Jugend von GW Nottuln ein Kreispokal-Endspiel gewonnen hat. „Ich war mal auf dem unteren Kunstrasenplatz in Nottuln zu einem Westfalenpokalspiel der Grün-Weißen gegen Bielefeld. Wann das war? Puhhh, passe. Das weiß ich wirklich nicht mehr.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie